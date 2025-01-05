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محافظات

حريق هائل بمحل سجاد في الإسكندرية دون إصابات

حريق هائل بمحل سجاد
حريق هائل بمحل سجاد في الإسكندرية، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في إخماد حريق اندلع، مساء أمس السبت، بمحل سجاد بمنطقة المنشية الصغرى الإسكندرية، ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات المحل بالكامل، دون إصابات.

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وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وقسم شرطة المنشية  قد تلقتا إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق هائل بمحل بشارع نوبار بمنطقة المنشية الصغرى، دون وجود أي إصابات بشرية فى الأرواح. 

على الفور انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بمعداتهم للسيطرة على الأوضاع وإخماد النيران. 


وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل سجاد وتصاعد ألسنة الدخان والنيران، ما تسبب في التهام النيران محتوياته، دون إصابات، بينما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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الحماية المدنية بالاسكندرية بمنطقة المنشية الصغرى شرطة المنشية

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