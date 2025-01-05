حريق هائل بمحل سجاد في الإسكندرية دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في إخماد حريق اندلع، مساء أمس السبت، بمحل سجاد بمنطقة المنشية الصغرى الإسكندرية، ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات المحل بالكامل، دون إصابات.



وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وقسم شرطة المنشية قد تلقتا إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق هائل بمحل بشارع نوبار بمنطقة المنشية الصغرى، دون وجود أي إصابات بشرية فى الأرواح.

على الفور انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بمعداتهم للسيطرة على الأوضاع وإخماد النيران.



وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل سجاد وتصاعد ألسنة الدخان والنيران، ما تسبب في التهام النيران محتوياته، دون إصابات، بينما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.