السبت 04 يناير 2025
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محافظات

محافظ المنوفية يوجه القوى العاملة بتوفير فرصة عمل لشاب من ذوي الهمم

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال اللقاء

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه، عددا من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية وغذائية على حالات إنسانية


حيث استهل محافظ المنوفية لقائه بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية  ولحوم وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي طنبدي وحي غرب شبين الكوم وتلا وأشمون تساعدهم على متطلبات حياتهم نظرًا لظروفهم المعيشية،  فيما وجه المحافظ إدارة المجالس بدراسة طلب أهالي كفر داوود بالسادات بشأن تخصيص قطعة أرض لاستغلالها لبناء مدرسة لخدمة أهالي كفر داوود والأخماس والطرانية.


وخلال اللقاء، وجه المحافظ مدير مديرية الزراعة  خلال اتصال هاتفي بفحص طلب مواطن بناحية شنواي أشمون بخصوص إمكانية إنشاء محطة تموين ألات زراعية، كما وجه إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن يتضرر من تأخير إجراءات لجنة التصالح بالملف الخاص به  بمركز ومدينة قويسنا وسرعة إنهاء الإجراءات  وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك كون ملف التصالح يقع على رأس أولويات الدولة.

محافظ المنوفية يوجه بمتابعة تشغيل مواقف حياة كريمة


فيما وجه محافظ المنوفية  السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع مدير مشروع المواقف  بمتابعة تشغيل مواقف حياة كريمة المنتهية ومتابعة إجراءات تشغيل الموقف العمومي بشما بأشمون استجابة لطلب الأهالي، كما وجه وكيل وزارة العمل بضرورة توفير فرص عمل مناسبة لشاب من ذوي الهمم  بالقطاع الخاص مراعاة لظروفه الصحية والمعيشية.


وأكد محافظ المنوفية أن رضا المواطن أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا على استمرار تنظيم اللقاءات اليومية بالمواطنين وتفعيل الشراكة معهم وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المنوفية حى غرب شبين الكوم مشروع المواقف اشمون

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