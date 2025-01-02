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ثقافة وفنون

أحداث فيلم الدشاش، زينة في شخصية مختلفة ونسرين طافش زوجة محمد سعد

محمد سعد، فيتو
محمد سعد، فيتو

حقق فيلم  الدشاش  الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد إيرادات كبيرة في أول ليالي عرضه بدور العرض السينمائي. 

إيرادات فيلم الدشاش

وحصد فيلم الدشاش، إيرادات بلغت 2 مليون و600 ألف جنيه بشباك التذاكر أمس الاربعاء أول ليالي عرضه.

وظهرت الفنانة زينة من خلال الأحداث بشخصية صفاء وهي فتاة فقيرة، تحب محمد سعد منذ صغرها ولكنه لم يتزوجها، بسبب زواجه من لبنى التي تلعب دورها نسرين طافش.

وقدمت زينة من خلال الأحداث دورًا مختلف عما قدمته في السابق، حيث استطاعت أن تجيد لهجة محافظة الشرقية.

وكان النجم محمد سعد احتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الدشاش أمس الأربعاء  والذي يعد عودة له للسينما بعد غياب سنوات.

كما حضر أيضًا كل من الفنان باسم سمرة الذي احتضن محمد سعد فور وصوله، بالإضافة إلى حضور خالد الصاوي ونسرين أمين ومحمد منصور والشاعر هشام الجخ وغيرهم.


 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

 

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إيرادات فيلم الدشاش فيلم الدشاش محمد سعد زينة
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