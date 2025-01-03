الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

بطريرك أنطاكية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي في دمشق

بطريرك أنطاكية
بطريرك أنطاكية

 استقبل بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوفد المرافق له في الدار البطريركية بـ دمشق.

وتمحور اللقاء بين الطرفين حول الأوضاع المستجدة في سوريا مع التشديد على أهمية أن تكون سوريا دولة ديمقراطية على أساس المواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية.

كما ناقشا أهمية التربية والتعليم وإطلاق حوار وطني يشمل جميع مكونات البلاد دون تمييز على أساس طائفي أو سياسي.

 

وتمّ التأكيد على دور فرنسا والمجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وهو على مفترق طرق مفصلي، في دعم عملية انتقال سياسية تسمح بتمثيل كافة المكونات الوطنية.

وتأتي زيارة بارو في وقت تشهد دمشق وإدارتها الجديدة بقيادة أحمد الشرع انفتاحا دبلوماسيا كبيرا، بعد حوالي أربعة أسابيع من سقوط الرئيس بشار الأسد.

 

وفدان من فرنسا وألمانيا يزوران سجن صيدنايا في دمشق

 وأفادت شبكة «العربية» الإخبارية، اليوم الجمعة بأن وفدان من فرنسا وألمانيا يزوران سجن صيدنايا في العاصمة السورية دمشق.

ووصل وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، جان نويل بارو وأنالينا بيربوك صباح اليوم الجمعة إلى دمشق، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، في زيارة تستغرق يوما واحدا سيلتقيان خلالها قائد الإدارة السورية أحمد الشرع.

وأكد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وقوفهما إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعاته وأطيافه والرغبة في إمكانية بدء علاقة سياسية جديدة مع دمشق.

وقال الوزير الفرنسي: فرنسا وألمانيا تقفان معًا إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعه وأطيافه.

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بطريرك أنطاكية دمشق وزير الخارجية الفرنسي الخارجية سوريا
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