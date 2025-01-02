الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

نائب وزير الخارجية التركي يزور السودان السبت المقبل

برهان الدين دران
برهان الدين دران

ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، في تقرير اليوم الخميس، أن  نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دران، يصل بعد غد السبت في زيارة للسودان تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع الدكتور علي يوسف وزير الخارجية، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين كما سيلتقي بعدد من المسؤولين بالدولة.

زيارة نائب وزير الخارجية التركي للسودان 

ورحب وزير الخارجية السوداني بزيارة المسئول التركي، وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، والاتصالات التي جرت مؤخرا بين القيادة في البلدين، وتأكيدا للروابط التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ملفات يناقشها نائب وزير الخارجية التركي

وأضاف وزير الخارجية السوداني أن الزيارة تأتي أيضا تأكيدا لاهتمام تركيا بما يجري في السودان وتضامنها مع الشعب السوداني، في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة.

ووصف الزيارة بالمهمة حيث إنها تتزامن مع احتفالات البلاد باعياد الاستقلال المجيد، وتؤكد وقوف تركيا مع السودان في الدفاع عن أرضه وحماية شعبه.
 

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السودان تركيا مليشيا الدعم السريع

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