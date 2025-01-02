نائب وزير الخارجية التركي يزور السودان السبت المقبل

ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، في تقرير اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دران، يصل بعد غد السبت في زيارة للسودان تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع الدكتور علي يوسف وزير الخارجية، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين كما سيلتقي بعدد من المسؤولين بالدولة.

زيارة نائب وزير الخارجية التركي للسودان

ورحب وزير الخارجية السوداني بزيارة المسئول التركي، وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، والاتصالات التي جرت مؤخرا بين القيادة في البلدين، وتأكيدا للروابط التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ملفات يناقشها نائب وزير الخارجية التركي

وأضاف وزير الخارجية السوداني أن الزيارة تأتي أيضا تأكيدا لاهتمام تركيا بما يجري في السودان وتضامنها مع الشعب السوداني، في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة.

ووصف الزيارة بالمهمة حيث إنها تتزامن مع احتفالات البلاد باعياد الاستقلال المجيد، وتؤكد وقوف تركيا مع السودان في الدفاع عن أرضه وحماية شعبه.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.