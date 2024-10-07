الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الإثنين، وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الديوان الملكي: "وفاة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/P7OYGgEGJP#واس pic.twitter.com/JIOH0BBnk1 — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 7, 2024

الحالة الصحية للملك سلمان

وأمس، أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يجري، بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

واختتم الديوان الملكي، بيانه قائلا: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.