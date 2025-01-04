عصام الجزار يكشف الهدف من تأسيس حزب الجبهة الوطنية

قال الدكتور عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، "إننا نرى أن المواطن غير راض عن الكيانات السياسية الموجودة، وأنه لا توجد حياة سياسية ناضجة في مصر الأمر الذي دفعنا وشجعنا للانضمام وتأسيس هذا الحزب".

هل الجبهة الوطنية بديلا لمستقبل وطن؟

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "لسنا بديلا لحزب مستقبل وطن ولم نأتِ لنكون مكان مستقبل وطن، ولا نسعى للأغلبية ونخوض الانتخابات المقبلة ونحن نستهدف تدشين ائتلاف أو قائمة وطنية تشمل كافة الأطياف، لن نمضى بمفردنا".

تحالفات حزب الجبهة الوطنية

وأوضح: "سنتحالف مع مستقبل وطن أو حماة وطن والمعارضين ومع كل فكرة تخدم الوطن، ولكننا لا نستقطب أحدا.



هل يهدف حزب الجبهة الوطنية سدة الحكم؟



ولفت إلى أن الوصول إلى سدة الحكم ليس هدف الحزب، ولكن مهتمتنا أن نكون بيت خبرة لطرح حلول لمشكلات كثيرة يعاني منها المجتمع.

وتابع أنه لا يمكن أن نكون جبهة معارضة على المشاع ولسنا حزبا مواليا للنظام أو حكومة قائمة، لا أعتبر نفسي ضمن قائمة الموالاة ولدي آرائي الشخصية حتى وأنا في الحكومة كنت أعبر عنها وهي معارضة".



وأكد عاصم الجزار أننا نحن نفكر بشكل مختلف ونريد في أكبر مشاركة من الناس والسياسيين والمفكرين، ولن نكون أداة لتمرير قرارات وحينما كنت في الحكومة وجدت بأن هناك فجوة كبيرة بين الحكومة والبرلمان.



دور إبراهيم العرجاني في حزب الجبهة الوطنية

وعن دور إبراهيم العرجاني في الحزب، أجاب عاصم الجزار: بصفته رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية كان يستقبلنا في مقار الاتحاد ومثله مثل ياسين منصور، وحاليا لا علاقة له بالحزب بعد انطلاقة الحزب، أما عصام العرجاني فهو موجود بصفته ممثلا عن شباب سيناء، هذا الحزب لا ينتمي إلى شخص ولا إلى جهة ولكنه ينتمي إلى فكرة، المؤسسون بحاجة إلى التبرع بوقت وجهد وأفكار ومساندة مالية لإنشاء مقرات وعمل حراك".

وبسؤاله لماذا يمول إبراهيم العرجاني الحزب؟ علق “الجزار”: ولماذا يمول كامل أبو علي وياسين منصور الحزب، متابع: "الناس دي عايزة تقدم حاجة للبلد في ظل الوضع البلد، ومفيش فواتير هتدفع ومحدش له علينا جمايل".

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