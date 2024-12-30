النص الكامل لكلمة عاصم الجزار في مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، خلال كلمته بمؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية، أن اليوم يشهد حدث سياسي هام على أرض العاصمة الإدارية والتي تعد أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة.

مصر تستحق الأفضل

وأضاف،: إيمانا بأن مصر تستحق الأفضل، وبأن تغيير المناخ السياسي الحقيقي يبدأ من المشاركة الشعبية الفاعلة والصادقة والالتزام الجاد بالإصلاح، وفي خضم واقع سياسي بات في حاجة لضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية، نسعى لإثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار لنكون نموذجًا عمليا يجسد قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين مختلف أطياف المجتمع.

وتابع،: نسعى لإيجاد البديل لمن فقدوا الثقة في الخطابات السائدة في الحياة الحزبية، وأمام تطلعات الشعب المصري العظيم نحو مستقبل مزدهر ومستقر، وتأكيدا على قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، فإننا نعلن بعون الله تأسيس كيان حزبي جديد تحت مسمى (حزب الجبهة الوطنية).

طاقات الشباب وخبرات الأجيال

وأكمل قائلا: يجمع بين طاقات الشباب وخبرات الأجيال في إطار رؤية شاملة قائمة على التعددية واحترام اختلاف الرؤى والأفكار.. حزب يضم تحت مظلته نخبة وطنية صادقة تنشد مسارا ديمقراطيا شفافا يحقق أحلام وطموحات جموع المصريين في وطن عزيز وكريم، ويسعى من أجل توفير مقومات الحياة الكريمة التي تليق بكل مصرية ومصري من أبناء هذا الوطن.



وتابع،: نود أن نؤكد أن حزب الجبهة الوطنية لن يكون رقما يضاف إلى المعادلة السياسية دون أن يعلو ويرتقي بها من أجل مصلحة الوطن.. فإننا سنكون دومًا على أتم استعداد للعمل مع كافة التيارات السياسية والفكرية الوطنية.. وعلى تحمل المسؤولية والتضحية.. واقتحام المشاكلات والأزمات التي قد ينصرف عنها الكثيرون، والبحث عن حلول حقيقية تستند لواقعية الطرح وصدق الوعود مسترشدين بكل ومختلف الآراء.. فلا مكان لدينا للمسارات الفكرية الجامدة.

قناعة راسخة بأن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن هى الغاية الأسمى

وأضاف: هذا، وينطلق الحزب من قناعة راسخة بأن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن هى الغاية الأسمى التي لا تحتمل المساومة أو الانحياز عنها.. كما أسس رؤيته على نهج متوازن يبحث من خلاله عن أرضية مشتركة مع كافة الأطياف.. فنسعى لأن نكون صوت العقل والحكمة.. كما لا نسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية بل سنخوض الانتخابات بأكبر تحالف سياسي وطني مع الأحزاب القائمة لأن هدفنا لم الشمل في فترة لا تحتمل التشتت.. مؤمنين بأن دورنا الأصيل هو تحقيق المصلحة العليا للوطن بعيدًا عن التجاذبات والصراعات الضيقة في ظل ظروف إقليمية غاية في التعقيد.

صوت كل مصري على أرض الوطن

وأوضح قائلا: نسعى لأن يعلو صوت كل مصري على أرض الوطن شمالا وجنوبا.. شرقا وغربا.. أن نكون منبرا للأفكار البناءة ومبادرات التغيير الإيجابي مستمدا قوته من إرادة أعضائه الذين يمثلون نسيجا متنوعا من أبناء الوطن ويتشاركون الهدف الأسمى وهو رفعة واستقرار مصر الذى ننشده جميعا.

يضع حزبنا نصب أعينه المساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.. وإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.

نسعى لأن نكون بيت خبرة حقيقي لمن يريد مصلحة الوطن لا المصالح الشخصية.. عازمون على إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ونيابية تجمع بين الكفاءة المهنية والفنية والقدرة على الإنخراط في المجتمع والمشاركة الشعبية.

وأضاف: يسعى حزب الجبهة الوطنية لإيجاد مسارات حزبية جديدة من شأنها تصويب النهج والتعلم من الأخطاء والاستفادة من التجارب السابقة دون استنساخها لإعلاء شأن الوطن في مواجهة التحديات الجسيمة إيمانا منا بأن ذلك هو السبيل الأصدق لتحقيق تطلعات المواطن المصري وضمان مستقبله الكريم.

جيش مصر العظيم الحارس الأمين للمصريين

وتابع: ستظل ثورتي 25 يناير و30 يونيو نبراسا مضيئا يلهمنا قيم الإرادة والتصحيح مهما حاد الطريق كما سيبقى جيش مصر العظيم الحارس الأمين للمصريين ولكل خطواتنا والضامن لوحدة الوطن واستقراره.. نستمد من وطنيته العزم والثقة ونمضي في طريقنا نحو التنمية والبناء مستندين إلى دعم لا يلين من درع الوطن وسيفه.. ندعو أبناء الوطن الغالي للمشاركة في مسيرتنا الوطنية.. حيث لا مكان للإقصاء أو التهميش بل فرص متساوية للجميع من أجل رفعة الوطن.. فمعا نتشارك في وضع أسس الغد نزرع بذور الأمل والحرية.. العدل والرخاء.. السلام والاستقرار.. نعمل تحت شعار.. مصر للجميع.

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