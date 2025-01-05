أعراض وأسباب فقدان حاسة الشم، وكيف تستعيدها بالتدريب؟

فقدان حاسة الشم هو عدم القدرة على الشم أو انخفاض القدرة عليه، ويمكن أن يكون دائمًا أو مؤقتًا، اعتمادًا على السبب.

ما هو فقدان حاسة الشم؟

فقدان حاسة الشم هو عدم القدرة على الشم، ويعاني بعض الأشخاص من فقدان حاسة الشم منذ الولادة، بينما يفقد آخرون قدرتهم على الشم بمرور الوقت، يقترح الخبراء أن فقدان حاسة الشم وضعف حاسة الشم يؤثران على حوالي 3 - 20٪ من السكان، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، وفقدان حاسة الشم هو انخفاض القدرة على الشم.

الشم عملية معقدة تتضمن التواصل بين الدماغ والأنف، وعندما يشم الشخص رائحة ما، ينتقل الهواء إلى الأنف، وترتبط جزيئات الرائحة بمستقبلات على العصب الذي يستشعر الرائحة، ويسمى العصب الشمي.

تبطن هذه الأعصاب الظهارة الشمية، وهي الأنسجة التي تبطن تجويف الأنف، وعندما تحفز جزيئات الرائحة من البيئة هذه الأعصاب، فإنها تنقل الإشارات إلى الدماغ، ويتلقى المخ المعلومات الشمية ويعالجها في شكل رائحة يمكن للشخص التعرف عليها.

علامات وأعراض فقدان حاسة الشم

عندما يصاب الأشخاص بـفقدان حاسة الشم، قد يلاحظون أنهم لم يعودوا قادرين على شم الروائح التي يمكن التعرف عليها.

من ناحية أخرى، قد لا يدرك الأشخاص الذين ولدوا بـفقدان حاسة الشم بسبب الاختلافات الجينية أنهم مصابون بفقدان حاسة الشم، لأنهم لم يمتلكوا القدرة على الشم مطلقًا.

قد تتسبب الأمراض العصبية التنكسية، مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر، في فقدان حاسة الشم.

إذا أدرك الأشخاص المصابون بـأمراض عصبية تنكسية فقدان حاسة الشم، فيجب عليهم طلب التقييم الطبي في أقرب وقت ممكن، ففي بعض الأحيان يكون فقدان حاسة الشم هو العلامة الأولى للأمراض العصبية التنكسية.

عندما لا يستطيع الشخص الشم، فإنه لا يستطيع الشعور بالروائح التحذيرية في الأطعمة والبيئة، وقد يعاني الأشخاص المصابون بفقدان حاسة الشم من انخفاض جودة الحياة المتعلقة بالتفاعلات الاجتماعية والأكل والشعور بالرفاهية.

أسباب فقدان حاسة الشم

قد تساهم عدة عوامل في فقدان حاسة الشم، بما في ذلك:

فقدان حاسة الشم الوراثي

التقدم في السن

أمراض الجيوب الأنفية المزمنة، والتي تؤثر على تجويف الأنف أو الجيوب الأنفية

إصابة شديدة في الرأس

التهابات الجهاز التنفسي العلوي

أمراض التنكس العصبي

فقدان حاسة الشم الوراثي

قد يرث بعض الأشخاص فقدان حاسة الشم، مما يعني أنهم مصابون به منذ الولادة، ويشير المتخصصون في الرعاية الصحية إلى فقدان حاسة الشم غير المرتبط بأي حالة أخرى باسم فقدان حاسة الشم الخلقي المعزول (ICA).

الشيخوخة

مع تقدم الناس في السن، تقل حاسة الشم لديهم، وقد يفقد الناس أيضًا القدرة على التمييز بين الروائح المختلفة.

ويقترح الخبراء أن الأسباب المحتملة التي قد تجعل بعض كبار السن يفقدون حاسة الشم تشمل:

انخفاض الألياف العصبية والمستقبلات في البصلة الشمية، وهي جزء من الدماغ مسؤول عن معالجة الرائحة

فقدان الخلايا الحسية في الأنف

تدهور وظائف المعالجة المعرفية في الجهاز العصبي المركزي

أمراض الجيوب الأنفية المزمنة

قد يكون لدى الأشخاص المصابين بأمراض الجيوب الأنفية المزمنة إحدى فئتين من الأمراض: توصيلية أو عصبية حسية.

يشير مرض الجيوب الأنفية التوصيلي إلى الحالات التي تؤثر على تدفق الهواء، مثل:

الزوائد الأنفية

أورام الجيوب الأنفية

التهاب الأنف التحسسي، أو حمى القش

انحراف الحاجز الأنفي

وقد يعاني الأشخاص المصابون بمرض الجيوب الأنفية العصبي الحسي من تلف أو خلل على طول المسار العصبي بين الأنف والدماغ، وتشمل بعض الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر بهذا المسار أمراض الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية واستنشاق السموم.

قد تساهم عدوى الجهاز التنفسي العلوي في 43٪ من فقدان حاسة الشم العصبي الحسي، ويمكن أن تسبب الأورام أيضًا فقدان حاسة الشم العصبية.

السموم التي قد تساهم في فقدان حاسة الشم تشمل:

التبغ

المخدرات غير المشروعة

البخار السام

الأمراض العصبية التنكسية

بعض الأمراض العصبية التنكسية التي قد تسبب فقدان حاسة الشم أو درجة معينة من فقدان حاسة الشم تشمل:

مرض باركنسون

مرض الزهايمر

مرض هنتنغتون

التصلب الجانبي الضموري

فقدان حاسة الشم مجهول السبب

أحيانًا لا يكون الأطباء متأكدين من سبب إصابة الشخص بفقدان حاسة الشم، ويُعرف هذا باسم فقدان حاسة الشم مجهول السبب.

علاج فقدان حاسة الشم

عند تحديد العلاج الأنسب للشخص الذي يعاني من فقدان حاسة الشم، يجب على الأطباء اختيار العلاج الذي يطابق السبب.

قد يرغب الأشخاص المصابون باضطرابات وراثية في البحث في خيارات العلاج، مثل العلاجات الخلوية والوراثية.

إذا أصيب الشخص بفقدان حاسة الشم بعد الإصابة بعدوى، فقد يقترح الأطباء مكمل جلوكونات الزنك أو تدريب الشم.

قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الشم بعد الصدمة الناتجة عن إصابة في الرأس أيضًا من تدريب الشم.

يتضمن تدريب الشم استنشاق أربع روائح مختلفة بشدة مرتين يوميًا لعدة ثوانٍ على الأقل لمدة 4 أشهر، وقد يستفيد الأشخاص أكثر من هذا العلاج عندما يشمون مجموعة متنوعة من الروائح بالتناوب على مدار فترة تدريب مطولة قد تكون الجراحة أو أدوية الكورتيكوستيرويد هي الخيارات الوحيدة المتاحة للأشخاص الذين يعانون من فقدان حاسة الشم نتيجة لاضطرابات الجيوب الأنفية.

وقد يوصي الأطباء بأدوية الكورتيكوستيرويد لإدارة فقدان حاسة الشم، والتي يتم تناولها إما عن طريق الأنف أو عن طريق الفم.

أظهرت الأبحاث فقط أن الكورتيكوستيرويدات الموضعية عن طريق الأنف فعالة في التهاب الأنف التحسسي، وخاصة عندما يتناولها الشخص مع مضادات الهيستامين عن طريق الأنف.

قد يجد الأطباء صعوبة في التنبؤ بما إذا كانت الطرق الجراحية يمكن أن تساعد في فقدان حاسة الشم، ومع ذلك، قد تعمل جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار على تحسين فقدان حاسة الشم لدى بعض الأشخاص.

وتختفي بعض حالات فقدان حاسة الشم تلقائيًا دون علاج، ويمكن أن يحدث هذا في حوالي 32-66٪ من المرضى الذين يعانون من عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

بعض الأشخاص الذين يعيشون مع فقدان حاسة الشم يبلغون عن صعوبة في العثور على الرعاية المناسبة لحالتهم وتلقيها.

جزء من المشكلة هو أن بعض الأشخاص الذين يعيشون مع فقدان حاسة الشم يجدون صعوبة في اكتشاف الحالة وتحديدها وتمييزها.

مضاعفات فقدان حاسة الشم

قد يعاني الأشخاص الذين يعيشون مع فقدان حاسة الشم من انخفاض جودة الحياة، فقد يكون وقت تناول الطعام أقل متعة أيضًا عندما لا يستطيع الشخص شم طعامه.

ويمكن أن يكون فقدان حاسة الشم خطيرًا أيضًا، وعادةً، يمكن لحاسة الشم لدى الشخص أن تبلغه بالمخاطر البيئية، مثل تسرب الغاز أو وجود الدخان، ويمكن أن تمنع القدرة على شم الطعام الفاسد أو السوائل السامة الشخص من تناول السموم عن طريق الخطأ.

قد يصاب الأشخاص الذين يعيشون مع مرض الزهايمر أو مرض باركنسون بمضاعفات شديدة من فقدان حاسة الشم، بما في ذلك سوء التغذية.

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