السبت 04 يناير 2025
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اقتصاد

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040

جمارك الهواتف المحمولة
جمارك الهواتف المحمولة المستوردة، فيتو

قال الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي:"رسوم الهواتف المحمولة المستوردة موجودة من قبل ومفيش أي ضرايب جديدة".

 

جمارك الهاتف المحمول

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:"كل الهواتف المحمولة اللي قبل 1 يناير مفعلة ومافيهاش مشاكل، أما أي هاتف مستورد بعد الموعد ده هيشتغل 90 يوم، وبعدها هيقفل إلا لما يدفع الرسوم الجمركية".

 

رسوم الشريحة الدولي 

وأوضح رئيس جمارك مطار القاهرة: الأجنبي أو المصري القادم من الخارج لو شغل الشريحة الدولي مفيش أي رسوم عليه.
 

إعفاءات الهواتف المحمولة 

وأكد رئيس جمارك مطار القاهرة: "موضوع رسوم الهواتف المستوردة هدفه مش جمع فلوس.. وإجمالي اللي تقدم 1040 واحد، منهم 1001 خدوا إعفاءات.
 

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