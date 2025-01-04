رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040

قال الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي:"رسوم الهواتف المحمولة المستوردة موجودة من قبل ومفيش أي ضرايب جديدة".

جمارك الهاتف المحمول

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:"كل الهواتف المحمولة اللي قبل 1 يناير مفعلة ومافيهاش مشاكل، أما أي هاتف مستورد بعد الموعد ده هيشتغل 90 يوم، وبعدها هيقفل إلا لما يدفع الرسوم الجمركية".

رسوم الشريحة الدولي

وأوضح رئيس جمارك مطار القاهرة: الأجنبي أو المصري القادم من الخارج لو شغل الشريحة الدولي مفيش أي رسوم عليه.



إعفاءات الهواتف المحمولة

وأكد رئيس جمارك مطار القاهرة: "موضوع رسوم الهواتف المستوردة هدفه مش جمع فلوس.. وإجمالي اللي تقدم 1040 واحد، منهم 1001 خدوا إعفاءات.



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