الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب في مولد كهرباء بحدائق حلوان

النيابة، فيتو
النيابة، فيتو

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي، لبيان سبب حريق شب في محول كهرباء بشارع العشرين في منطقة حدائق حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.


 تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في محول كهرباء بمنطقة حدائق حلوان.
 وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة علي الحريق وإخماده.

 

ماس كهربائي وراء حريق مصنع في الروبيكي ببدر وإصابة 10 أشخاص باختناق

وعلى جانب آخر، كان  فريق المعمل الجنائي قام بفحص حريق شب بمصنع بانوراما في الروبيكي بمدينة بدر، والذي نتج عنه إصابة ١٠ أشخاص بحالة اختناق، تم نقلهم إلى المستشفى  لتلقي العلاج.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي حدث داخل المصنع وامتدت لمحتوياته ما أشعل الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بعد مجهود كبير، وبدأت عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق  مرة أخرى.

كان مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تلقى إشارة عاجلة من شرطة النجدة تفيد باندلاع النيران داخل المصنع المكون من 3 طوابق. 

 

على الفور، دفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومة بعدد كبير من سيارات الإطفاء، كما تم فرض كردون أمني حول المنطقة لمنع تفاقم الكارثة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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