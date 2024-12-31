الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس متهم بطمس لوحات سيارة ببولاق أبو العلا

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، اليوم، بحبس متهم بطمس لوحات معدنية خاص بسيارة كان يقودها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحفظ علي السيارة والاستعلام عنها من المرور.


بدأت تفاصيل الواقعة في ظل جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة، وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهتــــه إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

وبناء علي قانون المرور الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يقوم بتغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى.

 

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