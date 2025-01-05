الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

تباين أداء أسواق الخليج في الأسبوع الأول من 2025

تداولات البورصة،
تداولات البورصة، فيتو

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في أسبوع، حيث إنه خلال الأسبوع انتهى عام وبدأ عام جديد، وتباين أداء أسواق الخليج في الأسبوع الأول من 2025 على الرغم من الانطلاقة القوية لأسعار النفط في العام الجديد.

 


واقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 4 جلسات للأسواق الإماراتية و3 جلسات لأسواق الكويت وقطر بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية.


بورصة الكويت


تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4% في الأسبوع الأول من عام 2025 بضغط من انخفاض سهم أجيليتي بأكثر من 3% خلال الفترة ذاتها.


وكانت السوق مغلقة في يومي الأربعاء والخميس بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية.


وكان المؤشر الأول قد ارتفع بنسبة 5% في عام 2024 بعد انخفاضه بنحو 8% في عام 2023.


في بورصة قطر


ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.5% في الأسبوع الأول من عام 2025 ليسجل أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من شهرين بدعم من ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي بنحو 3%
وكانت السوق مغلقة في يومي الأربعاء والخميس بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية.


وكان المؤشر القطري قد تراجع بنحو 3% في عام 2024 بعد ارتفاعه بنحو 1% في عام 2023.


وفي الأسواق الإماراتية


أغلق مؤشر فوتسي أبوظبي على استقرار في جلسة الجمعة لينهي الأسبوع الأول من عام 2025 متراجعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.05% مسجلًا ثاني خسارة أسبوعية على التوالي
وكان مؤشر سوق أبوظبي قد تراجع بنسبة 1.7% في عام 2024 مسجلًا ثاني خسائر سنوية على التوالي.


في حين تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.5% في جلسة الجمعة مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي بضغط من عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية التي حققت مكاسب استثنائية في العام الماضي.


وعلى مدار الأسبوع،تراجع مؤشر دبي بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في الأسبوع الأول من عام 2025 بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب
وكان مؤشر سوق دبي قد قفز بنسبة 27% في عام 2024 محققًا رابع مكاسب سنوية على التوالي.

 

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