الزمالك يصطدم بالمصري في مباراة صعبة بالكونفدرالية، التاريخ ينحاز لـ أبناء ميت عقبة، وجروس يحسم موقف مشاركة زيزو في المباراة، والفريق البورسعيدي يرفع شعار لا بديل عن الفوز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبحث الفريقان عن الفوز لحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل لدور الـ 8 في بطولة الكونفدرالية.

الزمالك يسعى لحسم صدارة مجموعته في الكونفدرالية

ويسعى فريق الزمالك للفوز اليوم للوصول للنقطة رقم 10 والتي تقربه من الصعود للدور المقبل متصدرا لمجموعته.

الخسارة تهدد استمرار المصري في بطولة الكونفدرالية

فوز الزمالك على المصري، يهدد استمرار أبناء بورسعيد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصري يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف فريق بلاك بولز، وحال خسارة أبناء بورسعيد وفوز الفريق الغاني على أنيمبا ستتعقد فرص المصري في الصعود للدور المقبل.

جروس: الزمالك والمصري متقاربان في المستوى.. وهذا موقف زيزو من المباراة

وقال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن مباراة المصري المقرر لها اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية مهمة، في ظل قوة الفريق المنافس ورغبة الأبيض في الحفاظ على الصدارة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "مواجهة المصري قوية والزمالك قادر على تحقيق الفوز في اللقاء".

وتابع جروس: "مواجهة فريق من نفس البلد يجعل المهمة صعبة على الفريقين لا سيما وأن كل فريق يعلم الآخر جيدًا، والأمور لن تكون سهلة على الزمالك أو على المصري".

وفيما يخص موقف أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق من اللقاء قال المدير الفني: "زيزو لاعب محترف، وأعرفه جيدًا منذ 5 سنوات، واللاعب يرغب في المشاركة في اللقاء رغم إصابته بنزلة برد، وسيتم تقييم حالته الصحية لتحديد موقفه النهائي من المباراة".

واختتم المدير الفني قائلًا: "من وجهة نظري المباراة من الممكن أن تنتهي بضربة ثابتة نظرًا للتقارب بين الفريقين في المستوى".

عمر جابر عن مباراة المصري بالكونفيدرالية: نواجه فريقا صعبا وهدفنا الـ 3 نقاط

أكد عمر جابر كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" نواجه فريقا قويا وصعبا، وهذه المواجهة الثالثة بين الزمالك والمصري في وقت قصير".

وتابع عمر جابر: إن المنافس فريق منظم وقوي والزمالك يهدف لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولاعبو الأبيض هدفهم تحقيق كل البطولات التي يشارك فيها الفريق".

وواصل: نحن نخوض مباريات كثيرة في وقت قصير للغاية، واللاعبون يعلمون أن الدوري استثنائي في الموسم الحالي، وكل لاعب يبذل قصارى جهده من أجل المشاركة والجميع جاهز تحسبًا للمشاركة".

وأضاف عمر جابر أن الدوافع موجودة لدى اللاعبين في لقاء اليوم، ونحن نمثل فريق كبير لديه جماهير كثيرة سواء في مصر أو خارجه، والجماهير تساند الزمالك بشدة سواء داخل مصر أو في الخارج".

واختتم قائلًا: إن الفريق مر بظروف صعبة ولكن جميع اللاعبين رغبتهم هي تحقيق الفوز باستمرار والمنافسة على كافة الألقاب.

علي ماهر يؤكد صعوبة مباراة الزمالك بالكونفدرالية

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك، أنه يدرك تمامًا مدى أهمية المباراة بالكونفدرالية.

وقال: "لدي كل الثقة في لاعبي المصري وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع: أن جماهير المصري تعطينا دافعية كبيرة من أجل تحقيق الفوز واللاعبون على أعلى درجة من التركيز.

وأضاف: اعتدنا تمامًا على أجواء المباريات الصعبة وترجمة الفرص إلى أهداف يحتاج لمزيد من التركيز لدى اللاعبين.

علي ماهر

محمود حمادة: جماهير المصري كلمة السر في مباراة الزمالك بالكونفيدرالية

أكد محمود حمادة، لاعب النادي المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك، بالكونفدرالية أهمية جماهير المصري في مؤازرة الفريق.

وتابع محمود حمادة: جماهير المصري كلمة السر ونأمل في تحقيق طموحاتها.

وأشار: تركيزنا كبير في المباراة ونسعى للوصول بعيدًا في الكونفيدرالية.

وواصل: “المباراة على أعلى درجة من الأهمية والفريقان كتاب مفتوح لبعضهما البعض”.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي قبل مباراة الكونفدرالية

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت، فإن الزمالك والمصري تواجها في 113 مباراة في جميع البطولات.

استطاع الزمالك الفوز في 61 مباراة فيما فاز المصري البورسعيدي 25 مباراة وحسم التعادل 27 مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 160 هدفًا، فيما سجل لاعبو المصري 90 هدفًا.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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