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حالة الطقس اليوم السبت 4 -1- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا بمحافظة
حالة الطقس غدًا بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 21 نهارًا  و10 درجة  ليلا.

 

حالة الطقس اليوم بالقاهرة 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس، اليوم السبت 04-1-2025، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:09

 

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية، وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة، وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية في أثناء هطول الأمطار.

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية

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