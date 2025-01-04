الدوري الفرنسي، نانت يتأخر بهدف أمام ليل في الشوط الأول

تقدم فريق ليل بهدف دون رد بالشوط الأول أمام نانت في المباراة التي تقام على ملعب "بيار موروا" ضمن مباريات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الفرنسى للموسم الحالي 2024-25.

تشكيل نانت الفرنسي أمام ليل

ويخوض أنطوان كومباريه المدير الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه بكلا من:





وشهد التشكيل الرسمي لمباراة ليل ضد نانت تواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريق نانت ليواصل الفرعون غيابه عن اهتمامات كومباريه في المجموعة الأساسية لمباريات الدوري الفرنسي.



يحتل فريق ليل المركز الخامس برصيد 27 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الفرنسى، ويتواجد فريق نانت فى المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 7 وتسجيل 17 هدفًا وتلقي 24.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الدولي المصري مصطفى محمد اقترب من رحيله عن نادي نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت شبكة "لايف فوت" الفرنسية أن مصطفى محمد قام قبل أسابيع قليلة بتغيير وكيل أعماله من أجل تعزيز فرصه فى الانتقال إلى نادٍ آخر.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن هذه الخطوة بدأت تجنى ثمارها، حيث أبدت عدة أندية اهتمامًا كبيرًا باللاعب المصري، كما يُقال إن هُناك أندية إنجليزية تراقب اللاعب عن قرب.

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