مصطفى محمد يشارك بديلا في مباراة نانت ضد بريست ويخرج مصابا

غادر مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي مباراة فريقه أمام بريست، بعد تعرضه للإصابة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

وشارك المهاجم المصري في المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، بدلا من جان كيفن دوفيرن.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بريست بهدفين دون رد، سجلهما كاموري دومبيا في الدقيقة 24، وبريندان شاردونيه في الدقيقة 27.

وبعد نزول مصطفى محمد قلص نانت الفارق بهدف دوجلاس أوجوستو، وصناعة موسيس سيمون.

إصابة مصطفى محمد

ولكن تعرض مصطفى محمد لإصابة تسببت في خروجه مرة أخرى من الملعب، ليشارك سوريا توماس بدلا منه في الدقيقة 73.

وانتهت المباراة قبل قليل بفوز بريست على رفقاء النجم المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

بهذه النتيجة حصد بريست 3 نقاط رفعت رصيده إلى 19 في المركز الحادي عشر.

فيما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الماضية حقق نانت أول فوز له منذ 99 يوما بالتفوق على ستاد رين بنتيجة 1-0 في الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

ولم يفز رين قبلها منذ التفوق على مونبيلييه في أغسطس الماضي بنتيجة 3-1 فخسر الفريق 6 مباريات وتعادل في 4 بجميع المسابقات.

وكانت هذه هي المباراة الـ 13 لمصطفى مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل هدفا وحيدا حتى الآن.

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