الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يجري فحوصات طبية بعد إصابته بالتهاب في الرئة

أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يجري، مساء اليوم الأحد، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعمل بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

الحالة الصحية للملك سلمان

واختتم الديوان الملكي، بيانه قائلا: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.

وفي مايو الماضي، طمأن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، جلسة مجلس الوزراء، الجميع، على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن تقديره لكل مَن سأل عن والده، للاطمئنان على صحته، داعيًا المولى -عزّ وجلّ- أن ينعم عليه، بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية.

برنامج لعلاج التهاب في الرئة

وكان الديوان الملكي السعودي أصدر في وقت سابق، بيانًا بشأن الحالة الصحية للملك، حيث قال إنه سيخضع لبرنامج لعلاج التهاب في الرئة.

وذكر البيان استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وتبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب، وفقا لـوكالة الأنباء السعودية (واس).