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ثقافة وفنون

أغاني كوكب الشرق بإبداعات مواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية

مسرح معهد الموسيقى
مسرح معهد الموسيقى العربية، فيتو

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا بعنوان “ليلة في حب أم كلثوم” للواعدين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى  الدكتور سامح صابر، ويحييه فصل الرق  بمصاحبة التخت العربى قيادة الفنان إيهاب عباس وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٨ نوفمبر الجاري علي مسرح معهد الموسيقى العربية. 

حفل ليلة في حب أم كلثوم 

ويتضمن البرنامج باقة من أروع أغاني كوكب الشرق منها ألف ليلة وليلة، أنا في انتظارك، حبيبي يسعد أوقاته، أنت عمري، صولو على الرق فات الميعاد" أداء الموهوبين عبد الرحمن حديده، نيفين نبيل، مصطفى ظاظا، محمد سعيد، مريم اشرف،محمد يوسف، ممدوح الزينى، سعيد المغربى، يوسف حمدى، كورولس.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

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مركز تنمية المواهب ام كلثوم الأوبرا معهد الموسيقى العربية مسرح معهد الموسيقى الدكتورة لمياء زايد

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