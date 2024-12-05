حفيد أم كلثوم لـ فيتو: فريد الأطرش سبب اعتزال كوكب الشرق

أكد عدلي سمير رشاد حفيد كوكب الشرق ام كلثوم أن الفنان فريد الأطرش كان سببًا رئيسيًا في اعتزال كوكب الشرق ام كلثوم.

حفيد أم كلثوم

وقال في تصريحات لفيتو أم كلثوم كانت متمسكة بالوقوف على خشبة المسرح لآخر نفس، لأنها كانت عاشقة للغناء، مشيرًا إلى أنه قبل حفلتها الأخيرة حضر لها فريد الأطرش أحدي الحفلات وبعد سماعها طلب منها الحديث علي انفراد.

وتابع:" تحدث معها، وقال لها كفاية يا ست بلاش غناء تاني ولم تغضب أم كلثوم من حديث فريد الأطرش لها، وبدأت تفكر في كلامه، وبالفعل اتخذت قرار الاعتزال على الفور".

عدلى سمير خالد حفيد كوكب الشرق

وكان حفيد كوكب الشرق أم كلثوم كشف حقيقة زواجها مرتين، الأولى من الطبيب حسن الحفناوي طبيبها الخاص، والمرة الثانية من أحد الموسيقيين.

وقال في تصريحات سابقة لـ فيتو:" جدتى أم كلثوم تزوجت مرة واحدة فقط من طبيبها الخاص حسن الحفناوي، وكان زواجها منه ليس من أجل الزواج أو الحب، بل ليكون طبيبًا خاصًّا بها، ومقيمًا معها في نفس المنزل".

زواج أم كلثوم

وأكد أنها لم تتزوج مرة ثانية من أحد الموسيقيين كما ردد البعض، مشيرًا إلى أن أم كلثوم كان لها مغرمين كثر، ولكنها لم تفكر في الزواج نهائيًا، وكانت تهتم فقط بعملها.

وفي نفس السياق كان حفيد أم كلثوم، أكد أنهم لا يعرفون شيئا عن فيلم "الست" الذي ستقدمه الفنانة منى زكي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التواصل معهم للموافقة على العمل، أو الحصول على معلومات تخص "أم كلثوم".

وقال: “لابد أن يحترم القائمون على العمل أن هناك أسرة لأم كلثوم، ويحصلون على موافقتهم على تقديم فيلم يخصها، ويقومون بتوثيق المعلومات الخاصة بها”.

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