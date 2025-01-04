فتح باب قبول طلبات الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2025.. الداخلية توضح تفاصيل وشروط التقديم.. وننشر أماكن إجراء الاختبارات

بدأت وزارة الداخلية ، اليوم السبت، فتح باب قبول طلبات راغبى الألتحاق بمعاهد معاونى الأمن الدفعة الحادية عشر، وذلك عبر تقديم طلبات الالتحاق الالكترونيا عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2025

وأكدت وزارة الداخلية انه يتم تقديم طلبات الالتحاق بمعهاهد معاونى الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية “ خدمات معاوني الامن ” (https://mol.gov.eg).

وكان مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب اللواء تامر مخيمر، كشف عن فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن بداية من 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2025.

وقال مساعد وزير الداخلية، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة (الحادية عشرة) من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذكور الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

التقديم فى معهد معاونى الأمن 2025



وناشدت وزارة الداخلية، جميع المتقدمين راغبى الإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.



طريقة تقديم طلبات الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025



وأكدت وزارة الداخلية انه يتم تقديم طلبات الالتحاق بمعهاهد معاونى الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية “خدمات معاوني الامن ” (https://mol.gov.eg).



شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2025



من جانبه أوضح اللواء أحمد يوسف مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن، عن فتح باب التقديم بمعهد معاونى الامن بدءا من اليوم 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2024 عبر موقع الوزارة على الانترنت.

وحول شروط التقديم في معهد معاوني الأمن؛ أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

ألا يقل السن عن 16 عامًا وألا يزيد على 23 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

ألا يقل الطول عن 168 سم و158 بالنسبة للاناث.

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى.



أماكن اجراء اختبارات معهد معاونى الأمن 2025



أوضح مساعد وزير الداخلية خلال، أن الاختبارا تجري في المعاهد التالية:

معهد معاوني الأمن بطرة «ذكور»

بمحافظات القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، واإسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط.

_معهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون «ذكور»

بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية.

_معهد معاوني الأمن ب6 أكتوبر طريق الواحات «ذكور» بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا

_معهد تأهيل الأفراد بسوهاج مدينة سوهاج حى الكوثر «ذكور»

بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، والاقصر.

وبالنسبة للإناث من جميع المحافظات، فسيكون سحب الكراسات والاختبارات في معهد معاوني الأمن بطره فقط.

مزايا الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025



وقال مساعد وزير الداخلية بالنسبة بالمزايا الممنوحة للمتقدمين للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن؛ تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من الخدمات الصحية، وفقا لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاجي وفقا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.

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