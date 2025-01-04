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ثقافة وفنون

بعد رقصه احتفالا بسقوط الأسد، هل عُين عبد الحكيم قطيفان نقيبا للفنانين في سوريا (فيديو)

الفنان السوري عبد
الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، فيتو

علق الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان على أنباء تعيينه نقيبا للفنانين السوريين، مؤكدا أن نقابة الفنانين تنتخب نقيبها ولا تسمّيه لهذا المنصب.

وقال قطيفان في مقطع فيديو على صفحته في موقع "فيسبوك" تعليقا على الأمر: "للأمانة فوجئت بهذا الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الخاص والمباركات والأمنيات الغالية".

وأضاف: "شكرا على هذه المحبة وهذا الدفء ولكن للأمانة لا يوجد أي شيء من هذا على الإطلاق لم يتصل بي أحد ولم يقم أحد بتعييني في هذا المنصب والجميع يعلم أن النقابات في سوريا هي بالانتخاب وليس بالتعيين".

واختتم: "لكم كل المحبة والشكر والامتنان الذي رأيته من جانبكم".

وكان الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان نشر مقطع فيديو له وهو يرقص على أغنية "بيت الأسد بندوسهم" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد. 

وظهر الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان وهو يرقص على الدبكة السورية حاملًا العلم السوري وملوحًا بعلامة النصر على نغمات الأغنية الشهيرة "بيت الأسد بندوسهم".

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عبد الحكيم قطيفان نقيبا للفنانين السوريين النقابات في سوريا سقوط نظام بشار الأسد الدبكة السورية العلم السوري
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