السبت 04 يناير 2025
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سياسة

أحمد بهاء شعبان: ما حدث في سوريا دعم لتيارات الإرهاب المتأسلم

أحمد بهاء شعبان،
أحمد بهاء شعبان، فيتو

 قال المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: إن ما حدث فى سوريا على المستوى السريع أو القصير فإن هذا الحدث الكبير فى سوريا وهو عودة الإسلام السياسي وسيطرته هناك سيكون تأثيره دعم لتيارات الإرهاب المتأسلم وتحفيز لها على العمل حتى فى الساحات التى أنسحبت منها.

 

تطورات الأحداث فى سوريا

 وأضاف بهاء شعبان لـ"فيتو"، أن ما حدث يدعم مقولات هذه التيارات المتطرفة فى العالم والغرب، لافتا إلى أنه على المستوى الأبعد أعتقد أنه سيستفز قوى المقاومة فى الشعوب مثلما حدث فى ٢٠١٣، وسيعيد من جديد تصعيد حملات العداء لهذه التيارات سواء من جانب النظم أو الشعوب، لأن ما سيحدث فى سوريا فى المستقبل القريب خطير وبوادره الآن لخلافات ما بين الجماعات المسلحة التى قامت بالاستيلاء على السلطة سلطة حزب البعث وبشار الأسد وجماعته.

 

وتابع رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، أنه بعد هروب بشار الأسد وسيطرة الجماعات المتطرفة على الدولة ستبدأ الانشقاقات ومنافسات على الرئاسة واقتسام المناصب للسيطرة على صناعة القرار فى سوريا.

وتابع شعبان: رأينا هذا فى أمرين الأولى هى النية المبيتة للجولانى بأن يصبح رئيسا لسوريا بعد رحيل الأسد، والنقطة الثانية هى إعلانه باتخاذ خطوات لحل الميليشيات الموجودة وبناء جيش موحد تحت سيطرته، وهذا يعنى أن هذه الجماعات التى هى بالعشرات لن تقبل بتسليم السلاح وتتحول إلى عساكر فى جيش الجولانى، وبالتالى انفجارات الصراعات الداخلية على الهيمنة مؤكدة.

 

النفوذ التركى فى سوريا

 وأضاف بهاء شعبان: النقطة الأخرى أن هناك تناقد كبير ما بين الأكراد وجيش قصد الذى يسيطر على مساحة كبيرة فى سوريا وبين النفوذ التركى والجماعات المسلحة التى تعبر عن المصالح العظمى لوهم العثمانية الجديدة التركى برئاسة أردوغان.

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