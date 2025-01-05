سورة الفرقان من السور المكية، وعدد آياتها 77 سبع وسبعون آية، وكان نزولها بعد «سورة يس», وقبل سورة فاطرترتيبها في المصحف 25 الخامسة والعشرون، وهي السورة الثانية والأربعون في ترتيب النزول، وعدد آياتها سبع وسبعون باتفاق أهل العدد.

ومن المفسرين الذين لم يذكروا خلافا في كونها مكية، الإمام ابن كثير والإمام الرازي.وقال القرطبي: هي مكية كلها في قول الجمهور.وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة المنورة، وهي: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا آخَرَ إلى قوله- تعالى-:وَكانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

أسماء سورة الفرقان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

أسماء سورة الفرقان

سُمّيت سورة الفرقان بهذا الاسم لاحتوائها على لفظ الفرقان، حيث ذُكر فيها ثلاث مرات، وذلك في أوّلها ووسطها وآخرها، ولفظ الفرقان مصدر من الفعل فرّق وأفرق، ويراد به في مطلع هذه السورة في قول الله -تعالى-: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا)، أي القرآن الكريم، وذلك لكونه يُفرِّق بين الحقِّ والباطل.

وقد سميت هذه السورة سورة الفرقان في عهد النبيء صلى الله عليه وسلم وبمسمع منه، ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فانطلقت به أقوده إلى رسول الله، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها .. الحديث.

ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا، والمؤدبون من أهل تونس يسمونها (تبارك الفرقان) كما يسمون (سورة الملك) تبارك، وتبارك الملك.





سبب نزول سورة الفرقان

لا يوجد سبب خاص لنزولها جملة، لكن قيل إن نزول السورة كان بمثابة مؤازرةٍ لرسول الله وتطمينه، وتثبيته في مواجهة وصدّ كيدِ المشركين حيث نزلت سورة الفرقان في السنة العاشرة من البعثة، في الفترة بين الهجرة إلى الحبشة وحادثة الإسراء والمعراج، وقد وُصفت هذه الفترة بعُنف وقَسوة المشركين؛ للقضاء على الدعوة واتِّباع كافة السُّبل لتحقيق ذلك، وممّا يُظهر ذلك عندما عيّر المشركون رسول الله بِفَقْره، حيث قال الله -تعالى-: (وَقَالُوا مَالِ هَـذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا)، فحزن رسول الله لذلك فواساه الله -تعالى- بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا).

كما أنّ الله -تعالى- قد عرض على رسول الله إعطاءه خزائن السموات والأرض دون أن يُنقص من ذلك شيئًا ممّا له عنده -تعالى-، حيث قال -تعالى-: (تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا)، إلّا أنّ رسول الله أراد أن يجمع له الله ذلك في الآخرة.

وقد ذكر الواحدي بسنده عن ابن عباس قال: لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام من عند ربه معزيًا له، فقال: ربك يقرئك السلام، ويقول لك: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ..

وقوله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.. إلى آخر الآيات، عن ابن عباس: نزلت في ناس من أهل الشرك، قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا... ثم أتوا محمدًا عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر إلى قوله غفورًا رحيمًا. انتهى ملخصًا من أسباب النزول للواحدي.

فضائل سورة الفرقان

ومن فضائل هذه السورة أنها من المئين التي اوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الإنجيل.

وروى البخاري عن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال: أرسله، اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر فقرأت التي أقرأني، فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه.»

وعن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»، قال: فقلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك»، قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك»، قال: وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) [الفرقان: 68]

وعن ابن عباس، قال: " نزلت هذه الآية بمكة: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) [الفرقان: 68] إلى قوله: (مهانا) [الفرقان: 69] فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام، وقد عدلنا بالله، وقد قتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش؟ فأنزل الله عز وجل: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا) [الفرقان: 70] إلى آخر الآية، قال: «فأما من دخل في الإسلام وعقله، ثم قتل، فلا توبة له»

عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبه، ويسحبها من خلفه، وذريته من بعده، وهو ينادي: وا ثبوراه، وينادون: يا ثبورهم - قال: عبد الصمد: قالها مرتين - حتى يقفوا على النار، فيقول: يا ثبوره، ويقولون: يا ثبورهم، فيقال لهم ": (لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا) [الفرقان: ١٤]، قال عفان: " وذريته خلفه، وهم يقولون: يا ثبورهم ".

أسماء سورة الفرقان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

موضوعات سورة الفرقان

مِن أبرزِ المَوضوعاتِ التي تناولَتْها سورةُ الفُرقانِ:

1- تمجيدُ اللهِ تعالى والثَّناءُ عليه، ووَصفُه بصِفاتِ الإلهيَّةِ والوَحدانيَّةِ فيها، واتِّخاذُ المُشرِكينَ مع ذلك آلهةً مِن دُونِه تعالى مخلوقةً مَوصوفةً بالعَجزِ.

2- حِكايةُ بَعضِ أقوالِ المُشرِكينَ وشُبُهاتِهم حولَ القُرآنِ وحولَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مع الرَّدِّ عليهم، ودَحْضِ شُبُهاتِهم.

3- المُقارنةُ بيْنَ مَصيرِ المُشرِكينَ وما أعَدَّه اللهُ لهم، وبينَ ما أعَدَّه اللهُ تعالى للمؤمِنينَ.

4- ذِكرُ جانِبٍ مِن قَصَصِ بَعضِ الأنبياءِ مع أقوامِهم.

5- تَسليةُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا أصابه مِنَ المُشرِكينَ مِن تَطاوُلٍ عليه، وتَكذيبٍ له.

6- الحديثُ عن بَعضِ مَظاهِرِ قُدرةِ اللهِ عزَّ وجَلَّ.

7- عَرضُ صِفاتِ عِبادِ الرَّحمنِ، وأخلاقِهم، وعبادتِهم لرَبِّهم، ودُعائِهم له، وتضَرُّعِهم إليه.

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