سورة «يس» من السور التي يحفظها كثير من الناس، لاشتهارها فيما بينهم، وهي السورة 36 في ترتيب المصحف، وكان نزولها بعد سورة «الجن»، وهي مكية بالإجماع، وهي ثلاث وثمانون آية،.كما يتداولون أحاديث بشأنها، وبشأن فضلها ولا يعلمون مدى صحة الأحاديث الواردة في فضل سورة يس وفي السطور التالية نستعرض معكم 6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة تعرف عليها.

سبب نزول سورة يس

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- يومًا من الأيام يقرأ سورة السجدة، ويجهر بها، فقام إليه نفر من قريش ليسكتوه، فإذا هي أيديهم تجمّعت حول أعناقهم، وقد عميت أبصارهم؛ فبدأو ا يستنجدون برسول الله -صلى الله عليه وسلّم- ليذهب عنهم ما هم فيه، فدعا لهم حتّى زال ما بهم، فأنزل الله -تعالى- قوله: (يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ)،[١] إلى قوله -تعالى-: (وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ)، (2)

هل يس من أسماء النبي؟

تباينت آراء المدارس الفقهية في هذا الأمر ففي حين تري دار الإفتاء المصرية أنه يس من أسماء النبي يري الشيخ عبد العزيز بن باز وغالبية مدرسة الحجاز أنها ليست من أسمائه وفيما يلي تفاصيل الموضوع.

قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها أجاب عنها المفتي السابق دكتور شوقي علام إن اسم (ياسين) قد اختاره اللهُ تعالى اسمًا لسيدنا محمد صَلَّى اللهُ عليه وآله وَسَلَّمَ وعَظَّمَ وَكَرَّمَ؛ كما نَصَّ على ذلك فريقٌ من العلماء من المحدثين والْمُفسرين والفقهاء سلفًا وخلفًا.

فيما يقول موقع الشيخ هبد العزيز بن باز رحمه الله(يس) ليست من أسمائه ﷺ على الصحيح، وهكذا (طه) ليست من أسمائه، بعض الناس يظن ذلك، وليست من أسمائه لا (طه) ولا (يس) ولا غيرها من فواتح السور -عليه الصلاة والسلام- وإنما هي حروف مقطعة مثل: (الم) ومثل: (حم) ومثل: (المص) وأشباهها، كلها حروف مقطعة في أوائل السور، لله فيها الحكمة العظيمة -سبحانه وتعالى- وليست أسماء للنبي ﷺ ولكن يقال: سورة طه، سورة يس.

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

فضائل سورة يس

1- أنها من المثاني التي أُوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الإنجيل:

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت مكان التوراة السبع الطوال... ومكان الإِنجيل المثاني

2- من قرأها في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة".

3- أنها قلب القرآن الكريم.

4- يسنّ قراءتها عند المحتضر: فعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البقرة سنام القرآن، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحى القيوم من تحت العرش، ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له، اقرءوها على موتاكم" يعنى: يس.

5- فيها في قوله تعالى (يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ..) إلى قوله تعالى (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ)

قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المشركين وهم على بابه يريدون البطش به، فعصمه الله منهم، ومضى سالمًا

6- وقد ذكروا في فضلها كثيرا من الآثار، إلا أن معظم هذه الآثار ضعفها المحققون من العلماء، لذا نكتفي بذكر ما هو مقبول منها.

قال ابن كثير ما ملخصه: أخرج الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «من قرأ «يس» في ليلة أصبح مغفورا له»...

وأخرج ابن حيان في صحيحه، عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:«من قرأ «يس» في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له».

وأخرج الإمام أحمد في مسنده، عن معقل بن يسار، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «البقرة سام القرآن، ويس قلب القرآن.

لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرءوها على موتاكم» أى: في ساعات الاحتضار وعند خروج الروح.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان.

قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرئت- يعنى يس- عند الميت، خفف عنه بها.

وقال الآلوسى ما ملخصه: صح من حديث الإمام أحمد، وأبى داود، وابن ماجة، والطبراني، وغيرهم عن معقل بن يسار، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «يس قلب القرآن».

وذكر أنها تسمى المعمّة، والمدافعة، والقاضية، ومعنى المعمة: التي تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة.

ومعنى المدافعة التي تدفع عن صاحبها كل سوء، ومعنى القاضية: التي تقضى له كل حاجة- بإذن الله وفضله

أسرار وفضل سورة يس

قال الشيخ الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، في لقاء تليفزيزني له، عن فضل سورة يس وأسرارها، إن سيدنا عبدالله بن عباس قال، إنها سبب في تيسر الأمور، فمن قرأ يس حين يصبح، أعطي يسر يومه حتى يمسي، من قرأها حين يمسي، أعطي يسر ليلته حتى يصبح، وعن يحيى بن أبي كثير قال من قرأ يس حين يصبح، كان في فرج الله حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي كان في فرج الله حتى يصبح.

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

وأوضح عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن سورة يس تعد سببا في التيسر والفرج وقضاء الحوائج، وكانت تقرأ بنيه الرزق وقضاء الحوائج، فقال العلماء إنها تقرأ عن الميت كونها تخفف عن الميت، وتيسر وتسهل خروج الروح.

عدية يس

وعن «عدية يس» علق الشيخ رمضان عبد الرازق بأنه ليس لدينا دليل عليها، ولا أصل لها، ليضر الانسان بها غيره، أو يعرف بها مجهول فهذا لم يرد في أي سورة من القرآن، مضيفًا أن القرآن لا يأتي إلا بالخير وغفران الذنوب وقضاء الحوائج، وسعة الأرزاق، كما ورد في السير أن رسول الله قرأ سورة يس عند الخروج من المنزل عند الهجرة.