السبت 04 يناير 2025
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محافظات

تحصين وفحص 465 ألف رأس ماشية وطيور في الدقهلية

تحصين ماشية بالدقهلية،
تحصين ماشية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته أعمال مديرية الطب البيطري والجهود المبذولة للحفاظ على وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وجهود مقاومة الأمراض والتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وحمايتها من مختلف الأمراض.

تحصين والكشف وفحص وعلاج وتجريع أكثر من 465 ألف رأس ماشية

 وأوضح أنه تم تحصين والكشف وفحص وعلاج وتجريع أكثر من 465 ألف رأس ماشية وطيور وعقد ندوات إرشاد وتوعية، وأكد على تضافر كل الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم.

 

إطلاق 196 قافلة بيطرية علاجية مجانية

واستعرض محافظ الدقهلية جهود مديرية الطب البيطري منذ اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتاريخ 2024/09/17 حتى اليوم والتي ما زالت مستمرة، حيث أوضح أنه تم إطلاق 196 قافلة بيطرية علاجية مجانية، وفحص وعلاج 30564 حالة متنوعة في جميع الأمراض.

فحص وعلاج 174273 طائر، وحقن وتجريع 1525 أغنام وماعز

كما تم  فحص وعلاج 174273 طائر، وحقن وتجريع 1525 أغنام وماعز، وتجريع 1299 رأس ماشية ودواب ضد الطفيليات الخارجية والداخلية، كما تم تجريع 7338 رأس أغنام وماعز ضد الطفيليات الداخلية، ورش 7645 حيوان ضد الطفيليات الخارجية، بالتنسيق مع جمعية بروك الخيرية، وكلية الطب البيطري، والجمعية المصرية الصينية، ومعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة.

علاج 31247 رأس ماشية ودواب وأغنام

وأضاف محافظ الدقهلية أن الوحدات البيطرية بمراكز المحافظة قامت بعلاج 31247 رأس ماشية ودواب وأغنام وماعز وعمل مسح تناسلي وفحص بالسونار وترقيم وتسجيل، بالإضافة إلى علاج 166378 طائر متنوع، إلى جانب قيام لجان الرش والعلاج الجماعي بالمجان برش 2033 حيوان، 570 من الطيور، وتجريع 2763 أغنام وماعز، وعلاج 160 حيوان، 350 طيور، وتطعيم 140 كلب وقطة ضد السعار، واجراء 311 اختبار بروسيلا.

تحصين 4035 بقرة ضد مرض الجلد العقدي

وأشار "مرزوق" إلى أنه تم تحصين 4035 أبقار ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 33018 أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتحصين 666 ضد مرض حمى الثلاثة أيام، وتحصين 1586 ضد مرض جدري الأغنام

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بالإضافة إلى عقد 1704 لقاءات توعوية وندوات إرشادية داخل الوحدات عن مرض السعار وعن اللحوم المصنعة وأهمية التأمين على الماشية، واستفاد منها 44495 مواطن على مستوى المحافظة، وذلك بناءا على التقرير المعروض من الدكتور السيد حسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية.

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