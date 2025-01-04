السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الترجي

يورتشيتش
يورتشيتش

يختتم اليوم السبت فريق نادي بيراميدز استعداداته لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز ضد الترجي 

 ويخوض فريق نادي بيراميدز مرانه الختامي على الدفاع الجوي في الخامسة مساء اليوم على الملعب الفرعي رقم ٢ بالدفاع الجوي.

ويضع الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي الرتوش الأخيرة للتشكيل وطريقة اللعب التي سيخوض بها مواجهة الغد.

ويقام تدريب نادي الترجي في الساعة السادسة مساء اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع.

وأخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم نادي بيراميدز بموعد المؤتمر الصحفي للكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي وايضا موعد المؤتمر الصحفي للجهاز الفني لفريق الترجي التونسي استعدادا لمباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

موعد المؤتمر الصحفي لناديي بيراميدز والترجي

ويقام المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت على أن يقام المؤتمر الصحفي لنادي الترجي في الخامسة والنصف بنفس اليوم.

موعد مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

 ويحل الترجي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء غدا الأحد ٥ يناير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعة الرابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف صدارة المجموعة الرابعة منه.  

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

بعد تهديد فريق الكرة النسائية بالانسحاب من الدوري، بيراميدز يصرف مستحقات اللاعبات

رمضان صبحي ينتظم في تدريبات بيراميدز قبل مواجهة الترجي التونسي

كأس مصر، طلائع الجيش يطيح بـ الأوليمبي بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ 16

بعد أزمة تذاكر المباراة، بيراميدز يستقبل بعثة الترجي بمطار القاهرة (صور)

كأس مصر، الأوليمبي يخطف تعادلا قاتلا من طلائع الجيش ويلجآن لشوطين إضافيين

كأس مصر، تقدم طلائع الجيش علي الأوليمبي بهدف في الشوط الأول

بيراميدز يصرف جميع مستحقات لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

تاكيدا لانفراد فيتو، مدرب بيراميدز يعفو عن إبراهيم عادل

ads

الأكثر قراءة

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

مصدر بالأهلي يكشف مستقبل كولر بعد الخسارة أمام بلوزداد

مفاجأة سارة في سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت 4 يناير 2025

قرار من كولر بشأن الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

أخبار مصر: وزيرة ألمانية ترد على امتناع الشرع عن مصافحتها، وفاة والد فنانة شهيرة، تطورات ضم مرموش لمان سيتي، تحذير من انقلاب جوي

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

منوعات

المزيد

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بسقوط حافلة من ارتفاع 150 مترا في بيرو (صور)

مطابق لنوع ورم المريض، طبيب يصاب بالسرطان بعد عملية جراحية لمريض مصاب بحالة نادرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير الفترة المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية