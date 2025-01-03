رمضان صبحي ينتظم في تدريبات بيراميدز قبل مواجهة الترجي التونسي

عاد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق مرة أخرى، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

عودة رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

وتماثل رمضان صبحي للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة وابعدته عن مباريات بيراميدز أمام الإسماعيلي، وفاركو والجونة بالدوري المصري، وقبلهم مباراة الاتحاد بكأس الرابطة.

موعد مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وتقرر أن يحل الترجي على بيراميدز في السادسة من مساء بعد غدا الأحد ٥ يناير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعة الرابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف صدارة المجموعة الرابعة منه.

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

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