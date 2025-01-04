كأس مصر، سيراميكا يتقدم على لافيينا بهدف في الشوط الأول

كأس مصر، تقدم فريق سيراميكا كليوباترا علي لاڤينا بهدف دون رد بالشوط الأول في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



سيراميكا كليوباترا ولافيينا

أحرز هدف سيراميكا عبد الله مجدي في الدقيقة 31.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام لافيينا

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة لاڤينا

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - أحمد عابدين -رجب نبيل - عبد الله مجدي.

خط الوسط: چاستيس آرثر - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا - مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - يوسف عفيفي - محمد توني - حسين حسني - حسين السيد - احمد القندوسي - نور علاء - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

وأجرى الرمادي تعديل بخروج بيكهام من التشكيل الأساسي ومشاركة رجب نبيل بدلا منه ودخول يوسف عفيفي على مقاعد البدلاء بدلا من رجب نبيل.

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