السبت 04 يناير 2025
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رياضة

لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام لافيينا في كأس مصر

سيراميكا
سيراميكا

 أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة لاڤينا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام لافيينا

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - أحمد عابدين -رجب نبيل - عبد الله مجدي.

خط الوسط: چاستيس آرثر - عمرو قلاوة - أيمن موكا -  احمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا - مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - يوسف عفيفي - محمد توني - حسين حسني - حسين السيد - احمد القندوسي - نور علاء - إسلام عيسى - فخري لاكاي.
 

وأجرى الرمادي تعديل بخروج بيكهام من التشكيل الأساسي ومشاركة رجب نبيل بدلا منه ودخول يوسف عفيفي على مقاعد البدلاء بدلا من رجب نبيل.

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