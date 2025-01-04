عمر جابر عن مباراة المصري بالكونفيدرالية: نواجه فريقا صعبا وهدفنا الـ 3 نقاط

أكد عمر جابر كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" نواجه فريقا قويا وصعبا، وهذه المواجهة الثالثة بين الزمالك والمصري في وقت قصير".

وتابع عمر جابر: إن المنافس فريق منظم وقوي والزمالك يهدف لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولاعبو الأبيض هدفهم تحقيق كل البطولات التي يشارك فيها الفريق".

وواصل: نحن نخوض مباريات كثيرة في وقت قصير للغاية، واللاعبون يعلمون أن الدوري استثنائي في الموسم الحالي، وكل لاعب يبذل قصارى جهده من أجل المشاركة والجميع جاهز تحسبًا للمشاركة".

وأضاف عمر جابر أن الدوافع موجودة لدى اللاعبين في لقاء الغد، ونحن نمثل فريق كبير لديه جماهير كثيرة سواء في مصر أو خارجه، والجماهير تساند الزمالك بشدة سواء داخل مصر أو في الخارج".

واختتم قائلًا: إن الفريق مر بظروف صعبة ولكن جميع اللاعبين رغبتهم هي تحقيق الفوز باستمرار والمنافسة على كافة الألقاب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري غدًا الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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