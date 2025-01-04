تداول 32 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت بيانًا عن حركة السفن والنقل داخل الميناء، جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25633 طن تشمل: 8700 طن يوريا و1713 طن ملح معبأ و1000 طن جبس معبأ و14220 طنا بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37033 طنا تشمل: 6827 طن قمح و12961 طن حديد و13000 طن ذرة و400 طن خردة و688 طن فول صب و1169 طن ابلاكاش و715 طن خشب زان و500 طن بضائع متنوعة و2743 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 773 طنا .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51737 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 110399 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 5079 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2394 حركة.

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