صحة الإسكندرية تناقش خطة الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد

اجتمعت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية مع الدكتورة حنان أنور والدكتور الحسيني أحمد وكلاء المديرية والدكتورة هالة يوسف مدير عام الشئون العلاجية والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية وقيادات مديرية الشئون الصحية للوقوف على الاستعدادات النهائية لتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

يأتى ذلك بناءً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية بتكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة الأعياد.

أشارت وكيلة الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات وزارة الصحة، والتأكد من جاهزية كافة الأقسام الحرجة وتواجد مديري المستشفيات، والتأكد من أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته وكذلك الاطمئنان لصلاحية مولدات الكهرباء وشبكات الأكسجين وعدم وجود اي تجمعات لمياه الأمطار عند المستشفيات مع تجهيز فرق الانتشار السريع بالمستشفيات للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

كما أعلنت عن انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بجميع أنحاء محافظة الإسكندرية، لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات والتجمعات والنوادي والكنائس وكذا تنتشر العيادات المتنقلة التابعة لادارة القوافل العلاجية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات في حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات او التدخلات الجراحية او لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وتابعت وكيلة الوزارة، أن هناك فرق الرعاية الأساسية تتواجد لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للاكتشاف المبكر عن الأمراض مجانًا والتي تتضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية بجانب انتشار فرق التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات والتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية.

وأكدت وكيلة الوزارة أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة برئاسة وكيلة الوزارة وتضم القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية وخاصة في الحالات الطارئة وحل أي مشكلة على الفور حرصا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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