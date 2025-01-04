"القومي للترجمة" يطرح نسخة جديدة من "المباحث العلمية البينية"

طرح المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي إصدارا أدبيا جديدا معنون بــ “المباحث العلمية البينية ” للكاتب ﭼو موران، بترجمة وتوقيع محمد عناني..

المباحث العلمية البينية

و يقول المترجم والمفكر الكبير محمد عناني عن هذا الإصدار: يتناول الكتاب مناهج البحث العلمي الحديثة وكيف نشأت وكيف تطورت واستقلت ثم اشتبك بعضها في بعض فنشأ ما يسمى بالمنهج البيني أو البينية التي تعنى الجمع بين التخصصات. وإذا كانت الموضوعات التي يركز عليها المؤلف أقرب إلى العلوم الانسانية وهو ما يسميها بالإنسانيات، فهو يصول ويجول في جميع المباحث العلمية حتى الطبيعية (الفيزيقية منها) وإذا كان يجعل مدخله دراسة اللغة الانجليزية وآدابها فذلك لأن الكفاح الذى خاضه دارسو اللغة الانجليزية وآدابها في سبيل جعلها موضوع بحث أكاديمي أي معتمد من الجامعات البريطانية ثم الأمريكية يمثل الصراع في سبيل تمكين المباحث العلمية في الإنسانيات عمومًا من الاستقلال أولا ثم الاشتباك في دراسات بينية على امتداد القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين.

وتابع: وإذا استبدلت "اللغة العربية وآدابها" بما يقوله في ذلك الموضوع لوجدت انطباقا شبه كامل على ما حدث ويحدث لدينا في الحياة الجامعية العربية فقد تلاطمت الأفكار في القرن العشرين في الوطن العربي حول جدوى دراسة الأدب ومناهجه ومدى قبول المناهج البينية الحديثة في دراسته وحول إمكان التزواج أو الترابط بين الدراسات الثقافية الحديثة النشأة والبحوث العلمية المنتمية رسميًا إلى مجالات أخرى اجتماعية ونفسية واقتصادية وسياسية وفلسفية إلى الحد الذي يستطيع القارئ معه أن يدرك أن حديث المؤلف عن هذا التلاطم والتضارب مقصود به دراسة أي لغة قومية وآدابها لا اللغة الانجليزية وآدابها وحدها.

يستطرد المترجم: لقد خصصت بالذكر اللغة العربية وآدابها لأن دارسيها في الوطن العربي وفي مصر خصوصا كانوا سباقين إلى الأخذ بالبينية منهجا يوازي أو يشتبك مع المناهج التقليدية وربما يدهش القارئ حين يرى كيف تزامن الكفاح في سبيل الاعتراف بدراسة اللغة وآدابها بالمناهج الحديثة في مصر مع الكفاح المماثل في إنجلترا وكيف يتشابه الصراع حول مفهوم الأدب ودراسته عندنا وعندهم بل كيف كتب للمناهج التقليدية البقاء جنبًا إلى جنب مع المناهج البينية الحديثة.

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