الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

اعتماد الموازنة المعدلة والمقترحة للعام المالي الجديد لشركة شقير البحرية للزيت

رئيس الهيئة أثناء
رئيس الهيئة أثناء انعقاد الجمعية،فيتو

انتهت شركة شقير البحرية للزيت (اوسوكو) والمنصورة للبترول من أعمال  الجمعية العمومية العادية والغير عادية للموازنة المعدلة للعام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ والمقترحة للعام المالى ۲۰۲٦/۲۰۲۵ برئاسة  المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والسادة نواب الهيئة حيث تم الإتفاق على تفعيل إتفاقية الخدمات الإستكشافية والإنتاجية مع شركة أديس.


واستعرض المهندس  وليد الأعصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما تم إنجازه في النصف الأول من العام المالي حيث نجحت الشركة في تحقيق حوالي مليون و۳۰۰ ألف ساعة عمل آمنة بالنسبة للعاملين ( شركة ومقاول)، ونجحت الشركة فى إنتاج ١,٣ مليون برميل مكافئ بمتوسط ٦٩٠٠ برميل مكافئ يوميا خلال هذه الفترة.


قامت الشركة بوضع خطة إستكشافية طموحة لإضافة احتياطيات جديدة من الزيت الخام عن طريق حفر بئرين إستكشافيين خلال الموازنة المعدلة والموازنة المقترحة.


وفى إطار حرص الشركة على زيادة معدلات الإنتاج فقد وضعت الشركة برنامج عمل مكثف لعمليات إعادة الإكمال وحفر الآبار التنموية بمناطق الشركة المختلفة بالموازنة المعدلة والموازنة المقترحة وتستهدف هذه الخطة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إنتاج ۸۰۰۰ برميل يوميًّا من الزيت الخام، ١٥ مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز، ۲۳۰ برميل يوميًّا من المتكثفات.

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الجمعية العمومية العادية المنصورة لجمعية العمومية هيئة البترول الغاز اعتماد الموازنة

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