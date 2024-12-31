وزير البترول يلتقي قيادات بتروجت لبحث سبل التوسع في أعمالها دوليا ومحليا

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا لمناقشة رؤية شركة بتروجت للعمل خلال المرحلة المقبلة وسبل التوسع في اعمال الشركة محليًا ودوليًا كذراع التنفيذ والتصنيع للمشروعات الجديدة، وضم الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة وقيادات الشركة

وفي بداية الاجتماع حرص المهندس كريم بدوي علي توجيه رسالة حول أهمية الالتزام بقواعد واشتراطات السلامة في كافة مواقع قطاع البترول، مشددًا علي أن اتباع قواعد السلامة يعد واجب ومسؤولية أخلاقية تسبق الالتزام المهني وتمس بشكل مباشر حياة العاملين وأسرهم، وأن قطاع البترول يدرك أهمية الالتزام بالسلامة ووقاية العاملين من المخاطر كقيمة أساسية حفاظا علي أرواحهم وعودتهم لأسرهم سالمين، مؤكدا أن الحفاظ علي السلامة يشمل الالتزام بقواعدها وكذلك الاستثمار في تطوير نظم الوقاية والأمان الحماية من المخاطر.

وخلال الاجتماع وجه الوزير بالعمل على إعداد خطة عمل سريعة تهدف لتحقيق النمو في حجم الاعمال لبتروجت داخليًا وخارجيًا من خلال تنويع نطاق مجالات عمل الشركة ليشمل المشاركة في تنفيذ اعمال مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه التي تتوسع فيها الدولة المصرية، وكذلك مشروعات قطاع البترول الخضراء لإحلال الطاقة الشمسية محل السولار في مواقع الإنتاج في ضوء التوجه لإعداد استراتيجية طموحة في هذا المجال لترشيد الاستهلاك من الوقود التقليدي، موضحًا أن بتروجت قادرة علي تنفيذ كبري المشروعات في الداخل والخارج بما تمتلكه من قدرات فنية كبيرة وإمكانيات هائلة في التنفيذ والتصنيع خاصة وأنها تمثل اسمًا معروفًا علي المستويين الإقليمي والدولي في مجال المقاولات وتنفيذ المشروعات.

أهمية التوسع في المشروعات الخارجية خلال الفترة المقبلة



كما أكد أهمية التوسع الإقليمي خلال الفترة المقبلة والذي يستلزم التوسع في عقد شراكات استراتيجية سواء مع الشركات الوطنية في الدول العربية والإفريقية أو مع الشركات العالمية التي تستثمر في مشروعات جديدة بتلك الدول بما يتيح المزيد من الفرص لبتروجت للمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة خارج مصر، لافتًا إلي أن توجه مصر لتعزيز التعاون الإقليمي مع قبرص لتنمية موارد الغاز يمثل أحد أهم الفرص التي ينبغي العمل عليها لفتح مجال عمل جديد للشركة.

وأكد الوزير تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لإتاحة فرص التوسع لها داخليًا وخارجيا من خلال العمل التكاملي مع وزارات ومؤسسات الحكومة والدول والشركات العالمية، موجها الشكر لبتروجت وعلي هذه المجهودات الرائعة في تنفيذ مشروعات قطاع البترول ومشروعات البنية التحتية للدولة المصرية والتواجد الناجح في السوق الخارجية.

ولفت الوزير إلى أهمية العمل علي هذه الخطة بوتيرة سريعة وتعظيم الاستفادة من قدرات بتروجت الفنية والبشرية والتقنية خاصة وأن لها دور هام خلال هذه المرحلة في تنفيذ محاور عمل استراتيجية الوزارة التي تضع زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين في مقدمة أهدافها الرئيسية، حيث أن بتروجت التي تمثل ذراع التنفيذ والتصنيع لمشروعات قطاع البترول تقوم بأعمال إقامة البنية التحتية اللازمة لزيادة إنتاج البترول والغاز والصناعات التعدينية ومشروعات الطاقة الخضراء وغيرها من المشروعات الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة وتنعكس إيجابا علي تلبية احتياجات 110 ملايين مواطن مصري يوميًا من الطاقة.

بتروجت الذراع الأيمن لقطاع البترول في تنفيذ المشروعات



وخلال الاجتماع استعرض المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت وفريق العمل دور الشركة وإمكانياتها كذراع التنفيذ والتصنيع لمشروعات قطاع البترول والغاز في مصر وشريك أساسي في تنفيذ المشروعات القومية للبنية التحتية والصناعة والطاقة ومنها الطرق والأنفاق والصوامع ومحطات الكهرباء وغيرها، علاوة على تواجدها إقليميًا في مجال تنفيذ المشروعات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أن الشركة تعمل في 14 دولة في قارتي أفريقيا وآسيا.

كما استعرض إمكانيات الشركة التي تمتلك مراكز للتصنيع المحلي للمعدات والمكونات بمشروعات البترول والبنية التحتية تغطي المناطق الجغرافية في مصر بالإضافة إلى مصانع تغليف المواسير، ومصنع الخرسانة، كما تمتلك مراكز تصنيع بالعراق وتخطط لافتتاح مراكز للتصنيع بالمملكة العربية السعودية والجزائر في ضوء تنامي حجم الاعمال هناك.

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