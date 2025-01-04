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محافظ الإسكندرية يتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد بسيدى جابر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد

 قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم السبت بجولة تفقدية، بنطاق حي شرق لتفقد "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" المقام اليوم من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٥ مساءً بجراج ١٥ مايو بمنطقة سيدى جابر شرق المحافظة، لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية بجودة عالية، وبأسعار مخفضة.

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 جاء ذلك بحضور المهندسة نهى خليفة رئيسة حى شرق والأجهزة التنفيذية بالحى والمحافظة ومديرية التموين والصحة.

 

 هذا وأكد محافظ الإسكندرية أن السوق يعد الأول من نوعه في الإسكندرية، لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض للمستهلك؛ حيث يضم السوق ٢٠ عارضا لبيع السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والخضروات؛ مضيفًا بأن السوق به سيارات خدمات متنقلة لتقديم خدمات شركة مياه الشرب، وخدمات المركز التكنولوجي.

 وأوضح محافظ الإسكندرية، أن مديرية الشئون الصحية وفرت أطباء لتقديم الخدمات الصحية لرواد السوق من قياس ضغط وسكر، بالإضافة إلى توعية رواد السوق بالمبادرات الرئاسية مثل: مبادرة ١٠٠ مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة.

 وفي السياق ذاته، ثمن محافظ الإسكندرية التعاون المثمر بين جميع الجهات المشاركة في إقامة سوق اليوم الواحد، لافتًا إلى أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية والقطاع الخاص والخبرات العالمية ووزارة التعاون الدولي الإيطالي، ومعهد دراسات البحر المتوسط للبحوث الزراعية سيانباري، وإتحاد المزارعين الإيطاليين كولداريتي، ومؤسسة كامبنيا ميكا، وإتحاد سوق المزارعين العالمي.

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سوق المزراعين الفريق أحمد خالد سيدي جابر محافظ الإسكندرية

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