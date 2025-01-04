استجابة للأطباء، تعديلات جوهرية بمشروع قانون المسئولية الطبية

انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من مناقشة والموافقة النهائية على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

موافقة لجنة الصحة على مشروع قانون المسئولية الطبية

جاء ذلك بعدما شهدت اللجنة الأسبوع الماضي مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.

المشاركون في مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

شارك في المناقشات على مدار يومين الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، وممثلين عن النقابات المهنية الطبية.

تعديلات جوهرية بمشروع قانون المسئولية الطبية

وشهدت مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إدخال تعديلات جوهرية، بعد تقرير مجلس الشيوخ، الذي وافق على التشريع كما ورد من الحكومة.

جاء في مقدمة تعديلات التشريع تغيير المسمى من المسئولية الطبية ورعاية المريض، إلى المسئولية الطبية وسلامة المريض.

تعديل مسمى التشريع استجابة لمطالب الأطباء

وتضمنت تعديلات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون المسئولية الطبية، استجابة لرغبة الأطقم الطبية تعديل المسمى، ليصبح المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وتضمنت تعديلات لجنة الصحة كذلك، المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

وتم التوافق على تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.

حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات ضد الأطباء

كما حذفت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، خلال مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.

إلغاء الحبس الاحتياطي في حق الأطباء

وحذفت لجنة الصحة بمجلس النواب، استجابة لنقابات المهن الطبية، المادة 29 والتي كانت تنظم ضوابط الحبس الاحتياطي للأطباء عند وجود شبهة الخطأ الطبي.

وتضمنت تعديلات لجنة الصحة بمجلس النواب، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.