الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يكشف عن عملية عسكرية نفذها في العمق السوري قبل سقوط الأسد

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على سوريا

أعلن جيش الاحـتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن قوة خاصة نفذت عملية دمرت خلالها موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف غربي سوريا  قبل 4 أشهر.

غارات إسرائيلية تستهدف الجيش السوري 

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية كثيفة استهدفت مواقع الجيش السوري في مناطق متفرقة.

تجددت الغارات الإسرائيلية على سوريا، مستهدفة قواعد عسكرية على الساحل السوري.

وفي وقت سابق أفاد المرصد السوري، باستهداف الغارات الإسرائيلية القواعد الصاروخية في ثكنة 107 في منطقة زاما ومستودعات أسلحة في ريف طرطوس.

عمليات جيش الاحتلال في سوريا 

وأضافت مصادر "العربية" وقوع انفجارات ضخمة بعد غارات إسرائيلية على موقع عسكري في طرطوس.

إلى ذلك، شنت إسرائيل غارة استهدفت رادارات في مطار دير الزور العسكري، بحسب المرصد.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي  غارات جوية استهدفت مستودعات للسلاح تابعة للجيش في جبال منطقة الضمير بريف دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة متتالية عقب الغارات الإسرائيلية.

كما واصلت طائرات الاحتلال غاراتها التي  استهدفت معسكرات تضم العديد من الأنفاق التي تحتوي على مستودعات للصواريخ كبيرة الحجم والذخيرة والقذائف كانت تتبع للجيش في منطقة عين منين التابعة للتل بريف دمشق الشمالي الغربي.

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جيش الاحتلال سوريا الصواريخ الدقيقة الجيش السوري

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