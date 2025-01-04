باريس سان جيرمان يضع أسماء لاعبيه باللغة العربية في كأس السوبر الفرنسي

كشف باريس سان جيرمان الفرنسي عن بادرة جديدة بكتابة أسماء لاعبيه باللغة العربية على القمصان الخاصة بهم.

قمصان باريس باللغة العربية

وذكر باريس سان جيرمان في حسابه الرسمي على منصة إكس أن أسماء لاعبيه باللغة العربية ستكون متواجدة على قمصانهم خلال المباراة أمام موناكو يوم الأحد ضمن كأس الأبطال (كأس السوبر الفرنسي) الذي سيلعب في قطر.

ونشر سان جيرمان في حسابه على منصة إكس: " فخرٌ واعتزاز يجمعنا، باريس سان جيرمان يخوض مباراة كأس الأبطال بقمصان تحمل أسماء لاعبينا باللغة العربية".

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