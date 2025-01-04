بشرى سارة من وزير التعليم بشأن قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيها لـ 130 جنيها لليوم الواحد.

مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية

ويعقد وزير التربية والتعليم، حاليا لقاء مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية في حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر وفقا لجدول كل مديرية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ومن جانبها أصدرت وزارة التربية والتعليم 15 تنبيها لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 وهي كالتالي:

1- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

2- تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول.

3-الابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية.

4- تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

5- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

6- يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير.

7- التشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

8- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة.

9- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها.

10-إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية

11- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

12- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.

13- تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية مديري المديريات التعليمية.

14- الشروط التي يجب أن تتوافر، والموانع التى يجب ألا تتواجد في من يشترك فى امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التي تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.

15- تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية مديري المديريات التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.