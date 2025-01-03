الجمعة 03 يناير 2025
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محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمجمع مستشفيات ميت خلف

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمجمع مستشفيات ميت خلف

تفقد، اليوم الجمعة، اللواء إبراهيم أبو ليمون  محافظ المنوفية مجمع مستشفيات ميت خلف (شبين الكوم للجراحات المتخصصة  جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد)، وذلك في إطار متابعته الدورية للقطاع الصحي للوقوف على مستوى جودة الخدمات والحالة العامة والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

 

رافقه خلالها، محمد موسى نائب المحافظ، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور حسين محمد مدير مستشفى حميات شبين الكوم، الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة. 

محافظ المنوفية يتفقد العيادات الخارجية للمستشفى

حيث تفقد محافظ المنوفية ( العيادات الخارجية  وعيادة الأطفال)  بمستشفى الحميات، وأجرى حوارًا مع عدد من المرضى اطمئن خلاله على مستوى الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل، واطمأن بنفسه على مدى جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى للارتقاء بمستوى الخدمة.


كما تابع محافظ المنوفية انتظام العمل بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ( جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري) واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن الخدمات الطبية في كافة الأقسام وعدد المترددين عليها وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء، وتفقد قسم ( العناية المركزة ) للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، واستفسر عن الحالة الصحية لعدد من المرضى ونوعية الخدمات الطبية لهم مراعاة لحقوقهم.

حصر الاحتياجات من أجهزة طبية لتوفيرها

وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بضرورة حصر كافة الاحتياجات من أجهزة طبية وغيرها  بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لبحث إمكانية توفيرها بالتنسيق التام مع وزارة الصحة، كما أستمع المحافظ لطلب مواطنة يحتاج زوجها تدخل جراحي بالمفصل وعلى الفور كلف بتسهيل إجراءات علاجه على نفقة الدولة وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

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اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية مجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم للجراحات المتخصصة المنوفية شبين الكوم

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