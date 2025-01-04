السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الرجاء المغربي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

الرجاء
الرجاء

 يستضيف الرجاء الرياضي اليوم السبت، نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

‎تقام المباراة بين بطل المغرب والفريق الجنوب أفريقي على أرضية ملعب العربي الزاولي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

 

الفرصة الأخيرة للرجاء

 ويطمح فريق الرجاء الرياضي إلى تحقيق  الفوز أمام ماميلودي صن داونز، لتقوية حظوظه للمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا. حيث يدخل المباراة ولا بديل عن الفوز بعدما جمع نقطة واحدة فقط في أول 3 جولات.

 

ويحتل الرجاء المركز الأخير بالمجموعة الثانية مندوري أبطال إفريقيا. برصيد نقطة واحدة، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي نقطتين مناصفة مع مانييما الكونغولي، فيما الجيش الملكي يحتل صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابطال أفريقيا الرجاء المغربي دوري أبطال أفريقيا صن داونز

مواد متعلقة

محمد صلاح ينافس على جائزة مرموقة داخل ليفربول (فيديو)

رئيس ريال مدريد يدعو لانتخاب مجلس إدارة جديد

الكشف عن طاقم تحكيم نهائي خليجي 26

نجم مانشستر يونايتد يرفض 3 عروض ضخمة من الدوري السعودي

صراع حسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي والترجي ينتظران العبور.. وصن داونز ضيف ثقيل على الرجاء المغربي
ads

الأكثر قراءة

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

مصدر بالأهلي يكشف مستقبل كولر بعد الخسارة أمام بلوزداد

مفاجأة سارة في سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت 4 يناير 2025

قرار من كولر بشأن الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

أخبار مصر: وزيرة ألمانية ترد على امتناع الشرع عن مصافحتها، وفاة والد فنانة شهيرة، تطورات ضم مرموش لمان سيتي، تحذير من انقلاب جوي

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

منوعات

المزيد

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بسقوط حافلة من ارتفاع 150 مترا في بيرو (صور)

مطابق لنوع ورم المريض، طبيب يصاب بالسرطان بعد عملية جراحية لمريض مصاب بحالة نادرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير الفترة المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية