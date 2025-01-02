صراع حسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي والترجي ينتظران العبور.. وصن داونز ضيف ثقيل على الرجاء المغربي

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، حيث تسعى عدة فرق لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

تسعى فرق الأهلي والهلال السوداني والترجي الرياضي التونسي إلى حجز بطاقات الصعود لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

الأهلي يبحث عن التأهل من الجزائر

يسعى الأهلي إلى تجاوز الصعوبات التي تحيط به عن طريق حجز بطاقة التأهل لدور ربع النهائي حين يحل ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة بـ7 نقاط يليه أورلاندو بايرتس بـ5 نقاط، ثم بلوزداد بثلاث نقاط واستاد أبيدجان في المركز الرابع الأخير بنقطة وحيدة، ويبحث الأهلي حامل لقب النسختين الأخيرتين لـدوري أبطال أفريقيا والبطل التاريخي لتلك المسابقة، إلى تحقيق الفوز خارج أرضه، وبالتالي ضمان التأهل المباشر إلى الدور التالي دون انتظار الجولات المتبقية، بينما يحاول شباب بلوزداد الحفاظ على آماله في المنافسة بجانب رد اعتباره عقب الخسارة القاسية التي مني بها في القاهرة من الأهلي في الجولة الماضية بنتيجة 1-6.

الترجي وبيراميدز

وفي المجموعة الرابعة ستكون هناك منافسة قوية ومباراة ينتظرها الكثير من الجماهير العربية، حين يحل الترجي الرياضي التونسي ضيفا على بيراميدز باستاد الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة، بينما يستضيف في اليوم ذاته ساجرادا الأنجولي نظيره دجوليبا.

الهلال بالعلامة الكاملة

ويسعى الهلال السوداني لمواصلة مفاجأة الموسم الحالي وحجز بطاقة الصعود إلى دور ربع النهائي، حيث يستضيف مولودية الجزائر ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الهلال السوداني جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، حيث فاز على يانج أفريكانز بهدفين وعلى مازيمبي 2-1، وبهدف خارج أرضه على مولودية الجزائر، والفوز في تلك الجولة يمنحه بطاقة التأهل دون النظر إلى نتائج المباريات والفرق المتبقية.

بينما يأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني بالمجموعة ذاتها ثم مازيمبي ثالثًا ويانج أفريكانز رابعًا.

وفي المجموعة الثانية المشتعلة، يتصدر الجيش الملكي جدول الترتيب بالتساوي في عدد النقاط مع صن داونز بـ5 نقاط، حيث فاز كل منهما في مباراة وتعادل في 2 بينما يأتي مانيما يونيون في المركز الثالث والرجاء البيضاوي في المركز الرابع الأخير، وتقلصت فرصة في التأهل لدور ربع نهائي البطولة.

الرجاء وصن داونز

ويسعى صن داونز الذي توج بدوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة عام 2016، إلى تحقيق الفوز خارج أرضه ووضع قدم له في ربع نهائي البطولة، مستغلًا حالة الرجاء البيضاوي وتراجع نتائجه، بينما ستكون هناك أفضلية للجيش الملكي في مواجهة مانيما نحو صدارة تلك المجموعة.

مباريات الجولة الرابعة

وتقام مواجهات تلك الجولة على ثلاثة أيام تبدأ الجمعة بمباراة شباب بلوزداد الجزائري والأهلي ثم أربع مباريات يوم السبت، يانج أفريكانز التنزاني مع مازيمبي الكونجولي، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مع إستاد أبيدجان الإيفواري، والجيش الملكي المغربي ومانيما يونيون الكونغولي، والرجاء البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وتختتم المباريات في دوري أبطال أفريقيابثلاث مواجهات يوم الأحد، حيث يلتقي ساجرادا الأنجولي مع دجولبيا المالي، وبيراميدز والترجي التونسي، والهلال السوداني مع مولودية الجزائر.

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