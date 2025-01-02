الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

الجيزة تطلق برنامجا تدريبيا لموظفي الحكومة لتعزيز القيم الأخلاقية في بيئة العمل

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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 أطلقت محافظة الجيزة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للعاملين بالجهات الحكومية والوحدات المحلية تحت شعار "القيم في مكان العمل".

يهدف البرنامج، الذي يأتي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، إلى تعزيز القيم الإيجابية في بيئة العمل، وتنمية مهارات العاملين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية هذا البرنامج في تحسين الخصائص السكانية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

 

وقد تم تدريب رؤساء وحدات السكان على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لتأهيلهم لنقل مفاهيم القيم الأخلاقية إلى زملائهم، مما يساهم في نشر ثقافة العمل بروح الفريق والالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية.

 

فعاليات البرنامج

 وتضمنت فعاليات البرنامج العديد من الورش التدريبية والمحاضرات التي تناولت أهمية القيم في مكان العمل، وكيفية تطبيقها في الحياة العملية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه العاملين في هذا الصدد وسبل التغلب عليها.

ومن جانبهم، أشاد المسؤولون عن البرنامج بالتعاون المثمر بين الجهات المختلفة، مؤكدين على أهمية هذه المبادرة في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

هذا البرنامج يأتي في إطار حرص محافظة الجيزة على تطوير الموارد البشرية وتنمية قدرات العاملين بها، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار تعزيز القيم الأخلاقية فعاليات البرنامج مؤسسة مصر الخير وزارة التنمية المحلية

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