محافظ الجيزة يشهد القرعة الإلكترونية لتسكين البائعين بسوق العياط الحضاري

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إعادة إجراء القرعة الإلكترونية لتسكين تجار سوق العياط الحضارى.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إعادة إجراء القرعة جاء إستجابة لمطالب تجار السوق بالإجماع وتلبية لمقترحهم الخاص بتقسيم السوق لمجموعات تضم كل منها الفروشات الخاصة بنشاط تجارى واحد إلى جانب بعضهم البعض.



وأضاف المحافظ إلى أنه تم مراجعة المقترح ودراسة مدى جدواه ومن ثم إجراء القرعة الإلكترونية فى حضور التجار على ٢٢٧ فرشة تم تقسيمها إلى ٦ أنشطة تجارية تشمل (الخضر والفاكهة، أحذية، ملابس، أدوات منزلية، علافة، فراخ وسردين).



وأبدى الحضور من التجار ارتياحهم لنتائج القرعة والتقسيم الجديد، موجهين الشكر لمحافظ الجيزة لاستماعه لمطلبهم وتنفيذ مقترحهم.



حضر مراسم إجراء القرعة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد مرعى السكرتير المساعد ونادر الخبيرى عضو مجلس النواب وياسين سيد ياسين رئيس مدينة العياط ومديرى المديريات والأجهزة المعنية بالمحافظة وممثلين عن تجار سوق العياط الحضارى.

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