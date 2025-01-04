استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أشار استطلاع جديد إلى أن العديد من أصحاب الشركات في ألمانيا ينوون الاستثمار في حماية المناخ عام 2025، إلا أن نسبة كبيرة منهم تفتقر لليقين في خطط سياسة الطاقة.

الاستثمار في حماية المناخ عام 2025

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي لصالح اتحاد شركات الاستشارات الألمانية "جينو فيرباند" في ديسمبر الماضي أن 34.6% من إجمالي 755 رائد أعمال شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الظروف الإطارية لسياسة الطاقة في ألمانيا “سيئة للغاية”.

كما قيم نحو 27% من رواد الأعمال اليقين من خططهم في هذا الشأن بأنه "متوسط"، بينما قيم حوالي 30% مستوى اليقين من الخطط على أنه "جيد" أو "جيد للغاية".

وقال يورجن فاخه المدير التنفيذي لمصرف "فولكس بنك" في هانوفر: "حتى الشركات الكبيرة التي لديها طاقم كامل من المتخصصين في التحول المستدام تشعر بعدم اليقين"، مشيرا إلى أن الموارد المخصصة لمثل هذه الموضوعات في الشركات المتوسطة محدودة للغاية.

الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

وأكدت 66.9% من الشركات نيتها الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في العام الحالي، وكانت أوجه الاستثمار الأكثر شيوعا تحويل إمدادات الطاقة إلى الطاقة المتجددة وتجديد مباني الشركة على نحو يضمن ترشيد استهلاك الطاقة.

كما خطط عدد من الشركات لتحديث آلاتها أو تزويد أسطولها بالكهرباء. ومع ذلك، قال 23.7% من رواد الأعمال الألمان إنهم لا يريدون الاستثمار في الاستدامة عام 2025.

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