السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

حماية المناخ
حماية المناخ

 أشار استطلاع جديد إلى أن العديد من أصحاب الشركات في ألمانيا ينوون الاستثمار في حماية المناخ عام 2025، إلا أن نسبة كبيرة منهم تفتقر لليقين في خطط سياسة الطاقة.

 

الاستثمار في حماية المناخ عام 2025

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي لصالح اتحاد شركات الاستشارات الألمانية "جينو فيرباند" في ديسمبر الماضي أن 34.6% من إجمالي 755 رائد أعمال شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الظروف الإطارية لسياسة الطاقة في ألمانيا “سيئة للغاية”.

 

كما قيم نحو 27% من رواد الأعمال اليقين من خططهم في هذا الشأن بأنه "متوسط"، بينما قيم حوالي 30% مستوى اليقين من الخطط على أنه "جيد" أو "جيد للغاية".

وقال يورجن فاخه المدير التنفيذي لمصرف "فولكس بنك" في هانوفر: "حتى الشركات الكبيرة التي لديها طاقم كامل من المتخصصين في التحول المستدام تشعر بعدم اليقين"، مشيرا إلى أن الموارد المخصصة لمثل هذه الموضوعات في الشركات المتوسطة محدودة للغاية.

 

الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

وأكدت 66.9% من الشركات نيتها الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في العام الحالي، وكانت أوجه الاستثمار الأكثر شيوعا تحويل إمدادات الطاقة إلى الطاقة المتجددة وتجديد مباني الشركة على نحو يضمن ترشيد استهلاك الطاقة.

كما خطط عدد من الشركات لتحديث آلاتها أو تزويد أسطولها بالكهرباء. ومع ذلك، قال 23.7% من رواد الأعمال الألمان إنهم لا يريدون الاستثمار في الاستدامة عام 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المناخ حماية المناخ الاستثمار في حماية المناخ ألمانيا الشركات في ألمانيا خطط سياسة الطاقة الطاقة

مواد متعلقة

التغيرات المناخية على رأس أولويات وزارة البيئة في تقرير إنجازاتها عن عام 2024.. حصول مصر على تمويل لثلاثة مشروعات من صندوق المناخ الأخضر.. ودور ريادي في ملف المناخ خلال مؤتمر COP 29

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع
ads

الأكثر قراءة

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

مصدر بالأهلي يكشف مستقبل كولر بعد الخسارة أمام بلوزداد

مفاجأة سارة في سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت 4 يناير 2025

قرار من كولر بشأن الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

أخبار مصر: وزيرة ألمانية ترد على امتناع الشرع عن مصافحتها، وفاة والد فنانة شهيرة، تطورات ضم مرموش لمان سيتي، تحذير من انقلاب جوي

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

منوعات

المزيد

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بسقوط حافلة من ارتفاع 150 مترا في بيرو (صور)

مطابق لنوع ورم المريض، طبيب يصاب بالسرطان بعد عملية جراحية لمريض مصاب بحالة نادرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير الفترة المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية