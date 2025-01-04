الإدارة السورية تضبط مستودع ذخيرة في حي الزهراء بحمص

أعلنت الإدارة السورية، اليوم، عن ضبط مستودع كبير للذخيرة في حي الزهراء بمدينة حمص، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأفادت مصادر رسمية بأن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة، دون تسجيل أي مواجهات.

وأكدت الإدارة أن التحقيقات مستمرة لكشف الجهة المسؤولة عن تخزين هذه المواد ومحاسبتها وفقًا للقانون، مشددة على التزامها بمواصلة العمل لضمان أمن المواطنين ومنع أي تهديد لاستقرار المنطقة.

الدفاع السورية تعلن بدء ضم الفصائل المسلحة في البلاد تحت مظلتها

في سياق أخر أعلنت وزارة الدفاع في الإدارة السورية المؤقتة بدء جلسات تنظيمية مع قيادات فصائل المعارضة المسلحة لضمها إلى وزارة الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": "وزارة الدفاع السورية تبدأ بعقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل في وزارة الدفاع".

وتأتي هذه الاجتماعات بعد ما أكده القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع حول أن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء الانتخابات، وأن وزارة الدفاع ستحل جميع الفصائل المسلحة.

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