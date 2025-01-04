السبت 04 يناير 2025
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أخبار مصر

قرارات حاسمة من البيئة بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة

اللجنة الفنية للمخلفات
اللجنة الفنية للمخلفات
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أعلنت وزارة البيئة عن عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، والذي ترأسه ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وضع القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة

ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، والتي تعد خطوة حاسمة نحو إدارة آمنة ومتكاملة لهذه المخلفات. وتعتبر هذه القوائم مرجعًا أساسيًا لكافة الجهات المعنية لتحديد نوعية ومواصفات كل مادة أو مخلف خطير، مما يسهل عملية التراخيص والموافقات ويمنع التضارب بين الجهات.

أهم النقاط التي تم تناولها خلال الاجتماع

وتم الاتفاق على تصنيف مخلفات المجازر ضمن قائمة المخلفات الخطرة بشرط، مع وضع ضوابط وشروط محددة لاستيراد بعض الأنواع منها لأغراض صناعية محددة.

وقررت اللجنة السماح بتجديد الموافقات المؤقتة للأنشطة المتعلقة بتداول وإدارة المخلفات الخطرة، لحين الانتهاء من إصدار القوائم الموحدة وتحديد الجهات المسؤولة عن التراخيص النهائية.

كما تم الاتفاق على تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وذلك لضمان التنسيق والمتابعة الفعالة.

وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه إدارة المخلفات الإلكترونية والإجراءات المتخذة لتوفيق أوضاع المصانع القائمة والجديدة.

وأكد ياسر عبد الله على أهمية هذه الخطوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة والصحة العامة.

يُذكر أن اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذه القضية.

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تنظيم إدارة المخلفات جهاز تنظيم إدارة المخلفات مخلفات المجازر ياسر عبد الله

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