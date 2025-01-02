الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

البيئة: استبدال المنتجات البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة في المطارات

اجتماع وزيرا البيئة
اجتماع وزيرا البيئة والطيران

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءً مثمرًا مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تغير المناخ والسياحة البيئية.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية الشراكة بين الوزارتين في تحقيق الأهداف البيئية، مشيرة إلى أن المطارات المصرية تمثل منصة هامة للترويج للسياحة البيئية في مصر، خاصة المحميات الطبيعية.

وعرضت وزيرة البيئة أفلامًا ترويجية للسياحة البيئية في مصر، والتي سيتم عرضها في المطارات لجذب السياح المهتمين بالبيئة، كما سيتم العمل على استبدال المنتجات البلاستيكية بمنتجات صديقة للبيئة في المطارات، مثل الأكواب الورقية وأدوات الطعام الخشبية.
 

 

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

وستتعاون الوزارتان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، خاصة الهدف الثاني المعني بتحديد أولويات إجراءات التكيف في قطاع الطيران والمطارات.
 

إعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ

كما سيتم التعاون في إعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ في مصر، والتي تساعد في حماية الاستثمارات والتنمية المستقبلية، وستتعاون الوزارتان أيضا في صياغة الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مع التركيز على قطاع الطيران.
 

إنشاء وحدة لتغير المناخ داخل وزارة الطيران المدني

وأعلنت وزيرة البيئة سيتم إنشاء وحدة لتغير المناخ داخل وزارة الطيران المدني لجمع البيانات وتحليلها وتقديم التقارير اللازمة، وتنفيذ نموذج رائد لإدارة المخلفات في أحد المطارات المصرية، مثل مطار القاهرة أو شرم الشيخ.
 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه ستلتزم مصر ببرنامج كورسيا، والذي يهدف إلى مراقبة الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها، وتحقيق نمو محايد للكربون في الطيران الدولي.
 

من جانبه، أكد وزير الطيران المدني على التزام الوزارة بتطبيق المعايير والإجراءات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.

وشدد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة البيئة لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا على أن تغير المناخ يمثل تحديًا عالميًا يؤثر على جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطيران.

هذا التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الطيران المدني يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية في مصر، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية صديقة للبيئة.

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